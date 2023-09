Rentrée scolaire EN DIRECT : 12 millions d’élèves font leur retour en classe… Gabriel Attal veut diviser par deux le poids des cartables…

08h26 : Une rentrée sous le signe de la réforme des lycées professionnels

Emmanuel Macron et ses ministres Gabriel Attal et Carole Grandjean se sont rendus ce vendredi dans un lycée professionnel pour souligner les avancées de la réforme. « Zéro décrochage », « 100% d'insertion professionnelle » : le chef de l'Etat a rappelé son ambition de transformer des lycées synonymes d'échec scolaire et d'inégalités en « filière d'excellence » grâce à une meilleure attractivité des formations