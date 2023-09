Un temps sec et ensoleillé prévu pour dimanche

C’est un dimanche radieux qui s’annonce avant la rentrée. Le temps sera calme, ensoleillé et chaud dimanche, indique Météo-France qui prévoit seulement quelques nuages sur les Hauts-de-France et les côtes de la Manche en début de matinée.

« Un temps calme et sec s’installe sur la France », explique Météo-France ce samedi. Mais en début de matinée dimanche, le ciel sera souvent nuageux sur les Hauts-de-France et aux abords des côtes de Manche où le vent de secteur nord-est continuera de souffler.

Ces nuages se disloqueront au fur et à mesure des heures pour laisser de très larges éclaircies l’après-midi. Quelques nuages seront également présents le matin au pied des Pyrénées, puis se désagrégeront rapidement.

Ailleurs, hormis quelques brouillards locaux vite dissipés dans l’est et des passages de fins nuages d’altitude au Sud-Ouest, le temps sera largement ensoleillé.

Le vent d’autan restera assez fort dans son domaine du sud-ouest, avec des rafales entre 60-70 km/h en plaine.

Au petit matin, on attend le plus souvent entre 14 et 17 degrés. L’après-midi les températures seront de 22 à 25 degrés sur les côtes de la Manche. Ailleurs elles grimperont, atteignant 26 à 30 degrés au nord de la Seine, 30 à 33 degrés sur le pays en général, et localement jusqu’à 34 à 35 degrés sur la moitié sud.