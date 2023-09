De notre envoyé spécial à Ploërmel,

Des ouvriers s’attelaient encore vendredi à l’extérieur de l’établissement pour réaliser les derniers ajustements. Car ce lundi matin, tout devra être prêt pour accueillir les 220 élèves de seconde et de première qui effectueront leur première rentrée au lycée Mona-Ozouf de Ploërmel dans le Morbihan.

Une reprise des cours qui aura une saveur toute particulière dans cette ville bretonne de 10.000 habitants qui aime cultiver sa singularité. Déjà célèbre pour sa statue polémique de Jean-Paul II, dont le Conseil d’État avait ordonné le retrait de l’espace public en 2017, Ploërmel se distinguait aussi par la seule présence d’un lycée privée sur son territoire. Et même deux si l’on y ajoute le lycée agricole privé La Touche. « L’enseignement privé avait le monopole dans ce secteur, ce qui est quand même assez inédit pour une ville de cette taille », indique Gaïd Le Goff, cosecrétaire du Snes-FSU dans le Morbihan.

Sur cette terre catholique, la construction d’un lycée public est en effet un vieux de serpent de mer. Un véritable sujet de discorde aussi depuis près de cinquante ans. Il existe bien un lycée public dans le secteur, le lycée Brocéliande à Guer, qui a ouvert ses portes à la fin des années 1960 sur un terrain militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Mais pour y étudier, de nombreux élèves doivent se coltiner un trajet d’une demi-heure, et même plus pour certains, en bus. Dès le départ, des voix se sont fait entendre pour critiquer ce choix avant que des parents d’élèves ne reprennent le flambeau dans les années 1990 pour réclamer la construction d’un lycée public à Ploërmel.

Le Morbihan, bastion de l’enseignement privé

Ces derniers pensaient avoir été entendus en 1995 avec le feu vert de la région avant que le projet ne soit gelé. Après plusieurs années de stand-by, il faudra finalement attendre l’élection de la socialiste Béatrice Le Marre à la mairie en 2008 pour que le dossier refasse surface. « On peut lui rendre hommage car sans elle, le lycée public n’aurait jamais vu le jour », souligne Laurent Fontenelle. Pendant plusieurs années, ce père de trois enfants a été le porte-parole du collectif pour la création d’un lycée public à Ploërmel. « Moi qui ai fait toute ma scolarité dans le public en région parisienne, j’ai découvert une situation assez exceptionnelle en arrivant ici en 2000 », assure-t-il.

Le lycée privé La Mennais était jusqu'à présent le seul lycée à Ploërmel. - J. Gicquel / 20 Minutes

Car c’est un fait, le Morbihan est un bastion de l’enseignement catholique avec 50 % des effectifs qui y sont scolarisés. Un chiffre qui grimpe même à 80 % dans certains secteurs dont Ploërmel. « Beaucoup de communes dans le coin n’ont plus d’école publique, souligne Laurent Fontenelle. De fait, les parents ont pris l’habitude même s’ils ne sont pas croyants de mettre leurs enfants dans le privé. Ils ne font même plus la différence. »

« Il y avait clairement un refus de se mélanger »

Pour que les familles aient le libre choix, ce fervent défenseur de la laïcité a donc décidé avec d’autres de mener le combat. Un combat âpre qui a pendant longtemps divisé la commune. Après un nouveau feu vert de la région en 2012, les défenseurs de l’enseignement privé sont en effet sortis de leur réserve en se mobilisant contre l’implantation de ce nouveau lycée. Ils craignaient alors que l’établissement ne fasse de la concurrence au lycée privée La Mennais et entraîne des suppressions d’emplois. « Beaucoup de préjugés sur l’école publique ont également été avancés », déplore Gaïd Le Goff. « Il y avait clairement un refus de se mélanger », abonde Maud Le Roscouët, présidente de la FCPE du Morbihan.

Les enfants de Laurent Fontenelle en ont fait les frais. Scolarisés dans le public à Guer, ils ont très jeunes subi les moqueries d’enfants du privé. « Ils avaient du mal à se faire des amis dans les activités culturelles et sportives où ils étaient inscrits, ils étaient mis de côté », raconte le père de famille. En ville, ce dernier ressent aussi une forme de pression sociale dans la vie de tous les jours. « J’entendais souvent que les parents qui mettaient leurs enfants dans le public ne leur donnaient pas toutes les chances de réussir », se souvient-il.

Les deux lycées « complémentaires » selon le maire

Plus de dix ans après l’accord de la région, le lycée public de Ploërmel, dont les travaux ont pris beaucoup de retard avec le Covid-19, est aujourd’hui une réalité. Enfin selon Maud Le Roscouët. « On rectifie une aberration, une situation anormale et on laisse enfin aux parents la liberté de choisir », se réjouit-elle. « Une majorité de la population se tournait vers le privé mais il y avait aussi une demande pour le public qui est respectable et devait être respecté », souligne le maire UMP de Ploërmel Patrick Le Diffon, estimant que le lycée privé et le lycée public seront « complémentaires et permettront de booster l’offre. »

Selon les premières prévisions, une quarantaine d’élèves scolarisés l’an dernier au lycée privé feront cette année leur rentrée dans le public. « Le lycée La Mennais compte 1.800 élèves donc cela ne va pas mettre en péril les équilibres », rassure Loig Chesnais-Girard, président socialiste de la région Bretagne. D’ici deux ans, le lycée Mona-Ozouf devrait, lui, accueillir environ 720 élèves. « C’était une nécessité donc on ne peut que lui souhaiter de faire le plein », conclut Gaïd Le Goff.