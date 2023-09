« Discreto, discreto », avait souhaité le pape François en indiquant au diocèse de Marseille sa venue pour les Rencontres méditerranéennes, organisées du 17 au 24 septembre. Un souhait qui n’a pas résisté à l’annonce de la tenue d’une messe au stade Vélodrome le samedi 23 septembre, à 15 heures. « Un énorme événement dans l’événement », a souligné Amaury Guillem, responsable de l’organisation des Rencontres Méditerranéennes qui dévoilait ce vendredi son programme. Car si la messe du Pape est littéralement extraordinaire, les Rencontres méditerranéennes proposent à Marseille pas loin d’une centaine d’événements très divers : tournoi de foot, veillées, bal, dîners, expositions, conférences, concerts, animés, encadrés et organisés par 2.300 bénévoles.

Le Pape en virage dans le Vélodrome

Un programme monté en un peu moins de six mois et qui réunit une soixantaine de partenaires, institutionnels (ville, région, département) et associatifs engagés (Sos Méditerranée, Apprentis d’Auteuil, la Cimade, etc.). Un tour de force pour une équipe « qui partait d’une page blanche au mois de mars et n’avait aucune expérience dans l’organisation de festivals », a précisé Amaury Guillem, ajoutant : tous ces partenaires animeront entre autres le village associatif, installé pour la semaine sur le parvis de la cathédrale de la Major.

Concernant la messe du pape François au Vélodrome, « il reste encore quelques places de disponibles ». Gratuits, les billets se prennent via la paroisse de votre lieu de résidence ou directement sur le site internet des Rencontres méditerranéennes. En tout ce devrait être près de 57.000 personnes qui assisteront à cet office dans un stade où deux jours plus tôt l’équipe de France de rugby aura affronté la Namibie en phase de poule de la Coupe du monde. Le diocèse de Marseille a expliqué que la tribune du Pape sera située dans un des deux virages du stade où se tiendront aussi les évêques. Les tribunes Ganay, Jean-Bouin, et le second virage sont réservés aux fidèles qui trouveront aussi de la place sur la pelouse.

L’accent sur le sort des migrants

Pour satisfaire les besoins en hébergements, des places sont disponibles dans un paquebot de la compagnie Norwegian Cruise Line, mobilisé à Marseille pour la Coupe du monde de Rugby. Pour l’heure, le diocèse n’a pas communiqué sur le nombre de personnes attendues pour cet événement, quoique Nicolas Guyot, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des Bouches-du-Rhône, a avancé sur BFM Marseille une estimation de 300.000 visiteurs.

Cette troisième édition des Rencontres méditerranéennes, la première hors d’Italie, après celles de Florence et Bari, mettra pour sa clôture notamment l’accent sur le sort tragique des migrants et réfugiés. L’Eglise catholique a pour tradition depuis 1914 de célébrer chaque dernier week-end de septembre sa journée mondiale du réfugié et du migrant. Cette année, cela tombe le 24 septembre, dernier jour de ce festival.

A l’origine pensées comme un moment de discussions et d’échanges entre évêques de pays du pourtour méditerranéen, ces Rencontres méditerranéennes prennent à Marseille une autre dimension. De quoi susciter l’enthousiasme des organisateurs : « Il faudra un Med24, un Med25… », a souhaité Amaury Guillem.