Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La réforme des retraites entre en vigueur ce vendredi

Loin des manifestations monstres et de l’opposition historique du début d’année, la réforme des retraites rentre en application ce vendredi 1er septembre 2023 dans un relatif anonymat. Fronde du peuple ou accalmie, qu’importe, des mesures bien concrètes sur les retraites de l’ensemble des carrières et des salariés français s’appliquent. Notre journaliste vous explique tout dans cet article.

Un démarrage scruté. « C’est la première rentrée de la réforme des lycées professionnels, et de nombreuses avancées s’installent déjà », déclarait lundi, lors de la conférence de presse de rentrée du ministère de l’Education, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Pour le prouver, Emmanuel Macron se déplace ce vendredi avec elle et Gabriel Attal au lycée professionnel de l’Argensol, à Orange (Vaucluse). L’enjeu est de taille puisqu’un lycéen sur trois est inscrit en filière professionnelle (621.000 élèves à la rentrée 2022), et que ces élèves cumulent souvent des difficultés en français et en maths. Cours en petits groupes, nouvelles options, cursus bac + 1… Le gouvernement a donc mis les moyens en investissant un milliard d’euros par an pour ces lycées professionnels de France.

Tout n’avait pas si mal commencé ce jeudi à Monaco pour le Paris Saint-Germain. Pensionnaire du chapeau 1, le champion de France a d’abord eu droit au Borussia Dortmund comme premier adversaire dans son groupe F de Ligue des champions, alors qu’il aurait pu tomber sur le Real Madrid, l’Inter Milan voire Manchester United, les terreurs du chapeau 2. Paris a eu moins de chance ensuite, avec l’AC Milan et Newcastle. Ce n’est peut-être pas le « groupe de la mort », mais Paris devra s’appliquer. Lens, de son côté, a hérité du groupe B avec le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven, et pourra rêver d’une seconde place.