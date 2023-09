En 2022, il a servi plus de trois millions de repas, ce qui en fait le champion français. Confronté à une fréquentation en nette hausse, le Crous Bretagne doit faire face à un défi de taille : offrir une alimentation diversifiée dans un contexte budgétaire hyper contraint. Coût du repas pour l’étudiant : 3,30 euros et même 1 euro pour les boursiers. Coût de revient pour le Crous : 8,50 euros par repas. « Les tarifs n’ont augmenté que de cinq centimes depuis 2016. Dans le contexte d’inflation, c’est un vrai service rendu », assure Yann-Eric Prouteau, comme pour défendre l’action de l’État en la matière. « On sait que la période est difficile pour les étudiants. » Quant à la dotation de l'Etat, elle dépend tout simplement du nombre de repas servis. Avec plus de trois millions de plats envoyés en un an, l'antenne bretonne a de la ressource mais doit faire avec un budget contraint, où chaque ligne est étudiée.

A la rentrée 2022, le directeur du Crous Bretagne avait été la cible de vives critiques. Son administration était accusée par les syndicats, photos à l’appui, de servir des rations trop maigres pour combler la faim des étudiants. Son directeur reconnaît que certaines remarques étaient fondées. « Elles nous ont permis d’avancer. Nous avons formé tous nos cuisiniers pour offrir une nourriture plus variée. Mais certaines photos avaient été construites », se défend-il. Pour élaborer les repas, les cuisiniers du Crous doivent désormais respecter à la lettre des recettes établies à partir des recommandations du groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition. « Mais chaque personne a des besoins différents. Un étudiant a toujours la possibilité de demander plus s’il le souhaite », assure Marcos Martinez, coordinateur de la restauration au Crous Bretagne.

Yann-Eric Prouteau est le directeur du Crous Bretagne, le plus important de France en nombre de repas servis. - C. Allain/20 Minutes

Pour faire face à l’inflation galopante, le Crous a décidé de remettre ses équipes à cuisiner, imposant des formations à ses salariés afin qu’ils réapprennent à transformer, et pas seulement à réchauffer. Si la bouffe des restos U n’a pas toujours été réputée pour son goût, elle a le mérite d’offrir un repas chaud et diversifié à une génération que l’on sait de plus en plus précaire. A entendre les étudiants, la qualité des repas servis s’est même nettement améliorée. Depuis la mise en place du repas à un euro, qui avait failli être généralisé à une voix de député près, les étudiants sont de plus en plus nombreux à vouloir y manger. Mais quand ils frappent à la porte des restos U, leur demande ne s’arrête pas à un morceau de steak frites ou à des pâtes bolo. Ce que cherchent les étudiants, c’est de manger à leur faim.

De plus en plus de végétariens

Face à cette hausse de la fréquentation, le Crous Bretagne a dû s’organiser, notamment sur l’achat de ses denrées dont le prix a explosé. A Rennes, la décision a été prise de proposer de vrais repas végétariens. Aujourd’hui, le végé représente 50 % des repas servis dans les restos U de la capitale bretonne. « C’était une demande qui émanait des étudiants, pas une volonté d’économie », assure le directeur. « On nous a aussi demandé de maintenir une bonne offre de viande et de poisson car en dehors du Crous, beaucoup d’étudiants ne peuvent pas se l’offrir. Nous ne l’abandonnerons pas », promettait sa directrice adjointe. Le prix des fruits a également été abaissé de 45 centimes, afin d’encourager leur consommation.

Dans la capitale bretonne, la décision a été prise d’ouvrir un restaurant universitaire par campus chaque soir de la semaine. Toujours dans l’optique de nourrir des jeunes quand leur frigo est vide. Jusqu’alors, seul un resto U était ouvert sur le temps du dîner à Rennes. Un peu maigre dans une ville qui compte plus de 70.000 étudiants. Dès cette rentrée, à Beaulieu, à Villejean et à Hoche, les étudiants pourront manger à leur faim le soir.