Un tunnel fermé mais pas deux. La France et l’Italie ont décidé ce jeudi de reporter la longue fermeture prévue à partir de lundi pour maintenance du tunnel du Mont-Blanc. L’objectif est d’éviter de congestionner le trafic routier après la fermeture du tunnel de Fréjus consécutive à un éboulement en Savoie, ont expliqué des sources ministérielles italiennes.

Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien chargé des transports, et son homologue français Clément Beaune sont convenus que « le tunnel du Mont-Blanc ne fermera pas lundi ». Les travaux seront « probablement reportés à septembre 2024 », ont précisé ces sources au ministère italien des Transports.

Le risque d’un « blocage »

Le tunnel du Mont-Blanc devait être fermé à la circulation du 4 septembre au 18 décembre pour de lourds travaux de maintenance. Des centaines de véhicules légers et de camions y transitent chaque jour, ainsi que par le tunnel de Fréjus. Mais celui-ci a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes la semaine dernière et jusqu’à nouvel ordre, après un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de la Maurienne (Savoie), un axe majeur entre la France et l’Italie du Nord.

Et depuis Rome pressait Paris de surseoir à la fermeture du tunnel du Mont-Blanc afin d’éviter de bloquer les camions et de les obliger au contournement par Vintimille, plus au sud. « Le tunnel de Fréjus est fermé à cause de l’éboulement, le Mont-Blanc risque de fermer pour cause de travaux, le tunnel du Gothard [en Suisse] également après un déraillement. Nous risquons vraiment un blocage », s’était alarmé plus tôt jeudi Matteo Salvini.

L'A43 doit rouvrir d'ici « huit jours »

La circulation routière sur l'A43 entre la France et l'Italie, interrompue depuis le 27 août reprendra « probablement d'ici huit jours », a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune sur X (anciennement Twitter). En revanche, la circulation ferroviaire sur la ligne Chambéry-Turin ne reprendra pas avant « au moins deux mois », a précisé le ministre à l'issue d'un déplacement en vallée de Maurienne, un axe majeur entre la France et l'Italie.

Mardi, Béatrice Leloup, directrice territoriale de SNCF Réseaux, avait indiqué à l'AFP que l'infrastructure ferroviaire était « touchée », avec « beaucoup de dégâts » sur les voies, la signalisation et les galeries, du fait de l'éboulement.

Des routes alternatives pour les poids lourds

« L’objectif est de rouvrir Fréjus dès que possible mais j’ai demandé [à mon homologue français Clément Beaune] la faveur de reporter les travaux sur le Mont-Blanc, sinon ce sera le chaos », avait-il ajouté. Selon les sources ministérielles italiennes, la décision formelle sur le report des travaux du Mont-Blanc sera prise lundi au cours d’une réunion intergouvernementale.

Selon un communiqué de la préfecture de Haute-Savoie daté de mercredi, les conditions de circulation sont actuellement « très difficiles » au tunnel du Mont-Blanc, avec des temps d’attente pour les poids lourds pouvant atteindre 4h30. Le préfet invite ainsi les conducteurs de poids lourds à emprunter « les routes alternatives recommandées (vers l'A8 et Vintimille) et pour l’ensemble des usagers, lorsque cela est possible, de reporter les déplacements dans le secteur ».