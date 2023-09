Les avis de taxe foncière tombent depuis mercredi en version électronique, mettant Paris ou Grenoble sous les feux de la rampe pour la spectaculaire progression de leurs taux. A Toulouse, pas de choc fiscal de cet acabit. Environ 58 % des habitants y sont locataires et n’ont plus de taxe d’habitation à payer. Et pour les autres, les propriétaires, conformément à la « promesse de campagne » du maire Jean-Luc Moudenc, la taxe foncière n’augmente pas. Du moins pas du fait de la mairie ou de la métropole. C’est à cause de l’inflation, encore elle, et de la « revalorisation forfaitaire des bases de 7 % » qu’elle entraîne dans toutes les communes de France, que la douloureuse est plus salée.

Mais les propriétaires de la Ville rose, et de 2.339 autres communes d’Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine (dont la liste est disponible en ligne), pourront aussi découvrir pour la première fois sur leur avis une taxe bonus : la taxe spéciale d’équipement (TSE) créée pour financer une partie du Grand projet ferroviaire Sud-Ouest (GPSO). Des travaux gigantesques estimés à 14 milliards dont 10,3 milliards pour la ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux/Toulouse.

Quatre euros de plus pour un propriétaire de T2 à Toulouse

Les communes « lauréates », réparties sur 14 départements sont celles qui sont situées à 60 minutes d’une future gare TGV. La nouvelle taxe, qui n’est pas prélevée par habitant mais par contribuable, y concerne les propriétaires soumis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, mais aussi à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Alors à combien s’élève-t-elle ? Pour le savoir, il faut bien chercher dans l’avis. Un contribuable toulousain, propriétaire d’un T2 qu’il met en location, l’a fait pour nous. Il a constaté que la « taxe TGV » n’a pas entraîné l’ajout d’une ligne spécifique dans le décompte. Elle apparaît au titre des « taxes spéciales », donc fusionnée dans le cas de Toulouse avec une autre contribution, celle qui doit financer l’Etablissement public foncier local (EPFL). Mais en y regardant, à côté du montant total, « écrit en petit » apparaît la mention « les taxes spéciales comprennent la taxe spéciale d’équipement GPSO pour 4 euros ».

Cette nouveauté fiscale doit permettre de récolter 29,5 millions par an, pour une durée qui n’est pas vraiment connue. « Le plan de financement du GPSO s’étire au moins sur deux générations », explique Sacha Briand, le vice-président de Toulouse métropole en charge des finances. L’élu juge toutefois la nouvelle taxe « incontournable ». « Au-delà du service que la LGV va rendre aux Toulousains, dit-il, et même si elle représente une toute petite charge supplémentaire pour les propriétaires, on a bien vu à Bordeaux l’effet qu’elle peut avoir sur la valeur des logements ».