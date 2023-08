Des peluches pas si mignonnes. A la suite d’un contrôle réalisé à la mi-août sur un marché des Hautes-Pyrénées, le préfet du département attire l’attention des consommateurs sur des jouets, et notamment des peluches, « non conformes et dangereux ». En particulier ceux qui circulent dans « les marchés, fêtes foraines, sites touristiques, foires où les opérateurs sont souvent peu au fait de la réglementation relative à la sécurité des jouets ».

Un chien, disponible en plusieurs couleurs et qui aboie quand on le déplace, est dans le collimateur des inspecteurs de la concurrence, consommation et répression des fraudes (DGCCRF). Non seulement, il ne présente pas les mentions obligatoires mais surtout, « ses yeux ont pu être retirés sans force avec le doigt le jour du contrôle. Il ressemble d’ailleurs fort à un modèle déjà retire de la vente l’été dernier « à cause du détachement de petits éléments ».

« Bubble tea » indigeste

L’autre alerte concerne des peluches « bubble tea », dont on ignore tout du fabricant et de l’origine. De plus, elles présentent une fermeture éclair permettant un accès direct à leur rembourrage, avec les risques d’ingestion et d’étouffement que cela comporte pour les petits enfants.

De façon générale, les autorités rappellent que toutes les peluches – ou porte-clés peluches – doivent présenter un marquage CE. Ils doivent aussi comporter a minima une origine de fabricant ou un numéro de lot ou de série.

La liste des produits dangereux pour la consommation peut être consultée sur le site Rappel Conso.