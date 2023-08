L’arrêté préfectoral est daté du 21 juillet mais n’avait fait l’objet d’aucune communication. Depuis cette date, le parc de loisirs pour enfants Oh bonheur des gosses a vu la plupart de ses activités être suspendues par décision du préfet du Morbihan, comme l’a repéré Ouest-France. Au total, seize structures gonflables et un trampoline sont concernés par cette interdiction, poussant le parc à fermer ses portes.

Situé à Saint-Armel, non loin de Vannes et du golfe du Morbihan, le parc de jeux présenterait d’importants défauts d’entretien nuisant à la sécurité des enfants mais aussi des problèmes d’hygiène. Cette décision fait suite à un contrôle mené le 20 juillet par deux inspectrices de la répression des fraudes qui ont relevé un nombre très important de manquements. Sur le réseau social du parc, plusieurs internautes avaient critiqué par le passé le manque d’entretien et l’absence de surveillance.

Au moins trois mois de fermeture

L’arrêté préfectoral évoque notamment « un danger grave et immédiat pour la sécurité des utilisateurs mineurs » en s’appuyant sur plusieurs constatations : détérioration des filets de protection, accès « aisé » aux tableaux et câbles électriques, défaut d’hygiène des structures, absence de surveillance, absence de vérification annuelle par un organisme indépendant… L’ensemble des structures gonflables devra rester fermé « pour une durée maximale de trois mois ». Les propriétaires exploitant le parc de loisirs devront mettre en place un nombre conséquent de mesures s’ils espèrent rouvrir.

Plusieurs accidents graves se sont produits cet été dans des parcs de loisirs en France. Le 30 août, un manège a déraillé dans l’une des attractions du Kid Park de Gujan-Mestras (Gironde), blessant quatre personnes. Le week-end dernier, un adolescent a été tué et une jeune femme grièvement blessée dans un accident au Luna Park au cap d’Agde (Hérault). Le vent pourrait être à l’origine du drame.