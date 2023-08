Lueur d’espoir pour les travailleurs du sexe opposés à la pénalisation des clients de prostitution. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré jeudi recevable la requête déposée par 260 d’entre eux qui souhaitent l’abrogation de la loi française de 2016. Toutefois, la CEDH ne se prononcera sur le fond de l’affaire que dans les mois à venir.

Les requérants sont 260 hommes et femmes de diverses nationalités qui indiquent « exercer à titre habituel l’activité de prostitution de façon licite au regard des dispositions du droit français », précise la cour basée à Strasbourg. « Ils dénoncent l’incrimination de l’achat de relations de nature sexuelle, même entre adultes consentants, instaurée par la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 "visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées" ». Tous leurs recours au niveau français ont été rejetés et ils avaient déposé leur recours devant l’instance paneuropéenne en décembre 2019.

Dégradation des conditions de travail

« Les requérants ont produit devant la Cour des témoignages décrivant la dégradation de leur situation depuis la pénalisation de l’achat d’actes prostitutionnels », poursuit la CEDH. « Selon les requérants, qui exercent la prostitution de manière licite, l’incrimination des clients de la prostitution pousse les personnes prostituées à la clandestinité et à l’isolement, les expose à des risques accrus pour leur intégrité physique et leur vie et affecte leur liberté de définir les modalités de leur vie privée », note encore la cour européenne.

Les requérants, qui sont soutenus par une vingtaine d’associations, estiment ainsi que la loi de 2016 viole les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Franchir l’écueil de la recevabilité est un premier pas important pour les requérants : plus de 90 % des requêtes adressées à la CEDH sont déclarées irrecevables.