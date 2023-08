Les travailleurs sont-ils plus malades qu’avant ? Selon une étude publiée jeudi par le cabinet de conseil WTW, les absences des salariés ont progressé dans les entreprises en 2022, avec une hausse plus forte chez les jeunes. L’année dernière le taux d’absentéisme a ainsi atteint 5,3 % contre 4,9 % en 2021, 5,1 % en 2020 et 3,9 % en 2019, dernière année avant Covid-19. « Les travailleurs sont 42 % (contre 34 % en 2021) à s’être arrêtés au moins un jour au cours de l’année », précise cette étude.

En 2022, 4 % des arrêts ont dépassé 90 jours, représentant près de la moitié de l’absentéisme, 58 % sont de très courte durée, moins de 7 jours. La hausse de l’absentéisme est générale « quels que soient l’âge, le secteur, la CSP, le genre… », constate Noémie Marciano, une responsable de WTW, citée dans l’étude.

Absentéisme plus fort chez les moins de 40 ans

Mais elle a été plus forte chez les salariés de moins de 40 ans (+16 %) ainsi que chez les cadres et professions intermédiaires (+14 %) contre 9 % pour l’ensemble des salariés. Le cabinet n’a pas accès aux causes des arrêts mais, pour Noémie Marciano, cela pourrait en partie s’expliquer par la hausse des arrêts pour problèmes de santé mentale constatée par la Sécurité sociale depuis le Covid-19.

« Les nouveaux modes et organisation de travail très rapidement adoptés dans les entreprises n’ont pas été suffisamment accompagnés pour une grande partie d’entre eux (gestion du télétravail et du droit à la déconnexion, accueil des nouveaux salariés, accompagnement des salariés à la transformation digitale, formations à distance…) », souligne-t-elle.

L’enquête a été réalisée à partir de l’observation de 345.000 salariés issus de près de 650 entreprises du secteur privé sur une période de 4 ans.