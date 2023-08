Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le sommet politique de Saint-Denis aura duré douze heures. Emmanuel Macron et les chefs de partis ont joué les prolongations jusque tard dans la nuit pour cette rencontre inédite voulue par le chef de l’État en quête de points de « consensus ». Les échanges à huis clos sur la situation internationale, les institutions et la « cohésion de la Nation », ont débuté mercredi à 15 heures pour ne se terminer qu’après 03 heures ce jeudi. A la fin de la rencontre, Emmanuel Macron a expliqué qu’il entendait proposer « rapidement » une « méthode » de travail avec « un agenda plus précis », sans s’engager sur de possibles référendums, ont rapporté un chef de parti et une source proche d’un autre participant. Le président du RN Jordan Bardella a pour sa part évoqué des débats « francs », mais s’est dit « dans l’incapacité » de préciser sur quoi ils déboucheraient. « On est venus, on a vu et on a été déçus », a de son côté dit la cheffe des écologistes Marine Tondelier.

Au Gabon, la très longue page Bongo s’achève par un coup d’Etat. Les militaires putschistes qui ont mis « fin au régime en place », destituant le président sortant Ali Bongo Ondimba et provoquant des manifestations de liesse dans le pays, ont placé à leur tête le chef de la Garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema. Ce militaire chevronné a vite gagné ses galons en tant qu’aide de camp de l’ancien président Omar Bongo Ondimba, père d’Ali Bongo, qui avait dirigé le pays pendant près de 41 ans jusqu’en 2009. Agé de 48 ans, des doutes planent sur les réelles intentions de cet homme du sérail. Après avoir « mis à la retraite » Ali Bongo, selon son expression, Brice Oligui Nguema n’a en effet pas encore fixé de durée pour une transition avant le retour des civils au pouvoir.

C’est le dernier jour pour les trottinettes en libre-service dans la capitale. Conséquence du référendum organisé par la Mairie de Paris en avril 2023, les opérateurs doivent retirer leurs engins de la voie publique avant le 1er septembre. Pour pérenniser ses emplois, l’entreprise Tier, comme ses concurrents Dott ou Lime, mise désormais sur le vélo. En attendant de voir si les usagers vont basculer vers cet autre mode de transport, les trottinettes des particuliers, elles, restent autorisées.