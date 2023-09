D’ordinaire paisible, la petite commune de Lys-Haut-Layon, entre Cholet et Saumur (Maine-et-Loire) va connaître un week-end bien agité. Près de 10.000 fêtards sont en effet attendus à partir de ce vendredi pour participer au « multi-sons », une sorte de grosse rave party légale, qui se tient jusqu’à dimanche sur un vaste terrain agricole. Quelque 500 musiciens issus de 80 collectifs sont programmés, répartis sur 20 scènes. Après deux années de free party illégale dans le même secteur, les nouveaux organisateurs ont voulu faire les choses dans les règles.

D’accès libre, l’événement est déclaré en préfecture, laquelle l’a validé. Un loyer « confidentiel » est versé au propriétaire. Un plan de circulation et un parking ont été conçus, en lien avec la gendarmerie. De nombreux sanitaires et points de collecte de déchets sont prévus. Et une compensation originale a même été pensée pour les riverains les plus proches : ils peuvent être réhébergés le temps de l’événement. Il faut dire que les nuisances sonores s’annoncent très importantes : 45 heures de son poussé à fond, y compris la nuit.

Trois jours de camping au bord de mer

« On a bien conscience de la gêne sonore occasionnée. On a donc formulé la même proposition à 18 familles résidant à environ 800 m du site : elles peuvent passer les nuits dans un gîte, dans un hotel ou un camping à nos frais. On est ouvert à tout, c’est à discuter au cas par cas. C’est une solution pragmatique, on ne voulait surtout pas qu’elles se retrouvent au pied du mur », explique Victor Lacroix, président de Media’son, association coorganisatrice avec Freeform et Techno +.

Alléchante sur le papier, cette offre inhabituelle a reçu un accueil mitigé. Jeudi, un seul foyer avait choisi de déserter son logement le temps du week-end. « Il s’agit d’une famille qui n’avait pas eu la possibilité de partir en vacances cet été et a souhaité passer trois jours en mobil-home dans un camping du Croisic (Loire-Atlantique). Nous payons le séjour. » Inquiets par l’arrivée massive de teufeurs, les autres propriétaires n’ont pas donné suite. « Une partie des riverains appréhendent et ne souhaitent pas laisser leur logement inoccupé, confirme Victor Lacroix. Notre proposition tient toujours. On fera tout notre possible pour répondre aux demandes tardives s’il y en a. »

Quelque 350 bénévoles seront présents ce week-end sur le site pour encadrer l’événement. Lequel n’a pas vocation à être renouvelé au même endroit l’an prochain. « Par respect pour les habitants, on cherchera un autre lieu, promet Victor Lacroix. Et si on ne trouve pas, il n’y aura rien. Nous voulons que le mouvement free party puisse s’exprimer. Mais cela doit se faire en essayant de satisfaire le plus grand nombre. »