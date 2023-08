Un « programme » pour « aider les personnes chrétiennes à tendance homosexuelle, qui se sentent mal à l’aise dans leur identité ». C’est la proposition que fait Torrents de vie, fondée par le pasteur évangélique suisse Werner Loertscher et implantée dans une quinzaine de villes en France. Et si le terme de « thérapies de conversion » n’apparaît pas sur le site internet de l’association, un reportage réalisé en caméra caché par BFMTV à Ventabren, village situé à une dizaine de kilomètres d’Aix-en-Provence, suggère que c’est bien ce genre de programme que peut proposer Torrents de vie. Dans ce cas, nul « électrochoc » ni autres violences physiques mais « des prières » et « des groupes de parole ». Le « séminaire » dure une semaine.

Les « thérapies de conversion » sont interdites en France depuis le 31 janvier 2022 et Torrents de vie, qui a fait l’objet d’un rapport de la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), se défend d’en organiser.