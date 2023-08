Dur, dur le retour de vacances ? Selon un sondage*, 61 % des Français font rimer « rentrée au travail » avec « déprime ». Quitter son lieu de vacances ou le confort du repos pour revenir au boulot n’est donc jamais évident. Alors, les lecteurs et lectrices qui ont répondu à notre appel à témoignages partagent leurs astuces plus ou moins efficaces pour commencer la rentrée du bon pied.

L’autopersuasion

Tout d’abord, se répéter des phrases motivantes pour apprendre à positiver. « Je choisis de me dire que je suis heureuse de reprendre le travail, le quotidien, affirme Laurence. Je trouve du positif dans le retour à la maison (reprise d’habitudes agréables, changement de routines) et, au final, je suis contente. » Jaya a une autre technique. « Malheureusement, il n’y a pas grand-chose, si ce n’est d’arrêter d’anticiper sans arrêt », prévient-elle, défaitiste.

Malgré tout, elle propose aussi de « rentrer dans un personnage : si tu te montres détendu, souriant, et heureux de retrouver les collègues, alors le retour paraît moins lourd (ne serait-ce que pour eux). » Trouver une structure dans la routine du travail ou se donner des objectifs sont aussi des manières de puiser de la motivation. « Si tout semble insurmontable, on peut structurer ses journées par microperspectives, une mission après l’autre, sans oublier que le travail n’est qu’une partie de notre vie, rien de plus », poursuit Jaya.

Rentrer le plus tard possible

« [Travailler sur son prochain projet] est un bon moyen de ne pas vivre dans la morosité de la reprise et ainsi de se projeter dans un futur proche à la découverte de nouvelles contrées, ajoute Stéphane. La question qu’il faut se poser est : A quoi cela sert de mal vivre le travail, à part se faire violence à chaque réveil jusqu’au prochain départ ? » En parlant de départ, la rentrée est aussi l’occasion de prendre de nouveau départ. Ainsi, Gwen assure « toujours continuer la recherche d’emploi en parallèle ».

Pour certains, revenir en milieu de semaine, permet aussi d’appréhender la reprise différemment. « Le retour de vacances est pour moi un moment qui doit être calme, explique Richard. Je fais en sorte de revenir le mercredi ou le jeudi pour avoir le temps de me remettre dans le bain sur quelques jours et préparer la semaine qui va suivre (vraie reprise) du meilleur pied. » Il assure aussi se garder des jours de congé pour reprendre des vacances en septembre ou octobre. Enfin, la meilleure technique reste encore celle d’Axelle : « Reprendre le mardi, et buller un jour de plus. »