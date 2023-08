Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Au nord de Paris, Saint-Denis va être ce mercredi l’épicentre de la politique française. Emmanuel Macron y réunit les principaux chefs des partis, avec l’ambition affichée de trouver des « voies » pour faire « avancer » le pays, au-delà des clivages politiques. En l’absence de majorité absolue au Parlement, cette « initiative populaire d’ampleur » promise par le chef de l’Etat avant la pause estivale vise à bâtir « ensemble » des textes législatifs et ouvrir la voie, « le cas échéant », à des référendums, selon la lettre d’invitation présidentielle. Les participants sont invités à deux tables rondes sur la situation internationale et les réformes institutionnelles, suivies d’un dîner autour de toutes les questions posées par les récentes émeutes urbaines, école, autorité, intégration, inégalités. Tous les chefs des partis représentés au Parlement ont accepté l’invitation, non sans méfiance du côté de l’opposition qui soupçonne Emmanuel Macron de chercher avant tout à relancer un quinquennat toujours à la peine.

Ali Bongo a-t-il toujours entre ses mains la présidence du Gabon ? La question est posée alors que depuis ce mercredi matin la situation politique y est particulièrement incertaine. Après l’annonce de la victoire du président sortant avec 64,27 % des suffrages exprimés, un groupe d’une douzaine de militaires a annoncé l’annulation des élections et la dissolution de « toutes les institutions de la République ». Des journalistes ont également entendu des tirs d’armes dans la capitale Libreville alors que les frontières sont « fermées jusqu’à nouvel ordre ».

Caroline Garcia n’a pas réussi à réitérer sa performance de l’an dernier. La Française, 7e mondiale et demi-finaliste lors de l’édition précédente, a été éliminée dès le premier tour de l’US Open mardi par la Chinoise Yafan Wang (114e, issue des qualifications) 6-4, 6-1 en 1h10. Sa défaite prématurée est un coup dur pour le clan français dont elle était la meilleure chance. Sur le papier du moins, car depuis le début de la saison, la Lyonnaise de 29 ans n’arrive pas à retrouver son niveau. Mardi, elle a commis trop de fautes directes (34) pour inquiéter son adversaire à qui elle a offert le match sur une sixième double faute.