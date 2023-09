« Quand vient la fin de l’été, il faut alors se quitter. » Contrairement à la chanson de Laurent Voulzy, ce n’est pas sur une plage mais à Toulouse que les amours d’été prennent fin à la rentrée. Dans la Ville rose pleine d’émoi et de bouillonnement, nos trois célibataires, Anastasia, Jasmine et Julien doivent retourner à leur quotidien métro-boulot-dodo. Il est terminé le temps du butinage, des « soirées d’été arrosées » et de la quête d’une belle rencontre. La spécialité du Sud-Ouest, c’est bien les canards non ? Alors ont-ils fini par tomber raide dingue amoureux ?

Souvenez-vous, Julien avait enfin eu LE coup de cœur pour une jolie Toulousaine après une année d’errance. « Le feeling et les bons moments présents » avaient ensoleillé son été. Mais, caricature de ce jeune homme de 23 ans, derrière la timidité, la peur de l’engagement était encore bien présente. Le « dégoûté de l’amour » avait fui ses sentiments et était divisé entre son cœur et sa raison. Qu’en est-il aujourd’hui ? « On peut dire que je suis en couple ! », se ravit l’ancien cœur brisé.

« J’ai redécouvert que j’aimais aimer »

En un été, le jeune brun a fait son petit bonhomme de chemin. « J’ai redécouvert qu’en fait j’aimais aimer. » Fou amoureux de sa petite brune aux yeux verts qui l’a totalement charmé en quelques semaines, c’est désormais une nouvelle question qui se pose pour ce tout nouveau couple : la distance. Hé oui, même si la vie de Julien est désormais aussi fluide que ses petites chemises bleues, la vie n’est jamais très simple. « Je vais être à Paris et elle à Toulouse. On vient de commencer notre relation et je ne sais pas comment bien faire les choses. » En tout cas, cette fois-ci, il est motivé et il ne prendra pas ses jambes à son cou.

Le + de Lucie : « Dans le cas d’une relation à distance, la première question à se poser est de mesurer un petit peu l’élan et l’enthousiasme dont on fait preuve mutuellement. Il faut être réaliste et savoir si on a vraiment eu un coup de cœur l’un pour l’autre et qu’on a envie de se donner une chance. Dans ce cas-là, on peut avoir la motivation pour réussir la relation à distance », estime la love coach Lucie Mariotti. « La deuxième chose, c’est qu’il faut très rapidement mettre en place un calendrier de rencontres physiques. La troisième chose, c’est de privilégier tous les moyens de communication que l’on a de la chance d’avoir : SMS, vidéo, Facetime, etc. Echanger au maximum pour garder le lien. Et ne pas oublier, si c’est consenti et que ça plaît de faire l’amour par téléphone pour maintenir un lien intime ».

Un déblocage estival

Du côté d’Anastasia, les choses ont pris une nouvelle tournure. L’amoureuse de l’amour au « cœur d’artichaut » avait retrouvé son ex-petit ami pour finalement définitivement arrêter cette relation. Un mal pour un bien finalement. Et aujourd’hui, la belle blonde veut se concentrer sur son nouveau travail et son nouvel appartement. Une renaissance sans mec ni crush. Mais elle ne tourne pas pour autant le dos à une potentielle relation naissante. « Le fait d’avoir définitivement tourné la page avec mon ex m’a vraiment aidé. Pour la première fois, je me sens prête à vraiment rencontrer quelqu’un et à m’ouvrir. »

Il faut dire que depuis quatre ans, le soleil toulousain n’avait pas réussi à développer de réels sentiments pour une autre étoile. « Un blocage » et une thérapie par l’ex. Une porte fermée pour en rouvrir une autre. « Je suis impatiente de voir ce qui m’attend », souffle la jeune graphiste tout sourire, curieuse de l’avenir, allégée d’un lourd fardeau du passé. Désormais, en entonnant un air de Diam’s, la « jeune demoiselle recherche un mec mortel ». Ce ne sera donc pas un amour d’été mais une histoire à l’année.

Le + de Lucie : « Je lui recommande de prendre le temps nécessaire pour se reconstruire et vivre des choses nouvelles. Je pense que c’est le meilleur moment pour agrandir sa zone de confort. Faire des choses qu’elle n’a jamais encore faites, dont elle avait peur ou qu’elle pensait ridicule ou pas pour elle », conseille la love coach. « Sortir de sa zone de confort en matière d'activités, de lieux et de relations, c’est quelque chose qui est complètement dans la suite des étapes de reconstruction et d’ouverture à soi et à l’autre dans un univers de renaissance qui ne peut lui apporter que du bon et du beau. »

« Je préfère travailler sur moi »

Et Jasmine dans tout ça ? Celle qui avait trouvé « la crushe idéale » et se projetait pour la première fois depuis sa rupture il y a un an nous avait laissés avant un week-end entre « amoureuses ». Et c’est gagné – ou presque –, « ça s’est super bien passé. On est sur la même longueur d’onde. C’est vraiment super bien de passer du temps avec elle. On est très fusionnelle et c’est facile avec elle ». La jolie Jasmine se transforme tout de même en un Julien : « Je ne veux pas me poser pour l’instant. J’y vais petit à petit mais pour l’instant, je préfère ne pas me prendre la tête et de ne pas me projeter. » L’oiseau ne veut pas se remettre en cage. « J’ai compris que j’avais beaucoup souffert de ma dernière relation et je préfère travailler sur moi. Je pense que c’est important que je me sente bien seule avant de m’engager. » Une décision bien mature pour la vingtenaire. Aujourd’hui, la jeune femme se consacre à sa relation « tout comme un couple » mais aussi à de potentielles autres rencontres : « C’est pour voir si j’ai cette fille toujours dans la tête ou que finalement pas tant que ça… »

Le + de Lucie : Pour Lucie Mariotti, Jasmine va dans le bon sens. « Je suis tout à fait d’accord avec Jasmine. A partir du moment où elle ne se sent pas prête à s’investir dans le couple parce qu’elle préfère travailler sur elle, je trouve qu’elle fait les choses dans le bon ordre. Ça ne veut pas dire qu’elle doit mettre un terme à sa relation naissante mais elle doit en effet, dans la balance, bien équilibrer ses priorités et en l’occurrence, là, c’est elle-même. Quant au fait de dater d’autres filles pour savoir si elle tient vraiment à cette fille, ce serait faire preuve d’immaturité. Je pense qu’elle n’a pas besoin de ça pour savoir si elle lui plaît. Ça n’irait pas dans le sens de cet état d’esprit sain et sage de travailler sur elle ».