La chasse aux dépenses. Dans un contexte de flambée du coût de l’énergie, toutes les villes françaises ont fait la quête aux économies. En abaissant la température de l’eau des piscines, en réduisant le chauffage dans les bureaux ou en éteignant l’éclairage public, les municipalités ont toutes opté pour la sobriété afin d’éviter de voir leur facture énergétique flamber. A Rennes, la municipalité avait rapidement fait le choix de fermer sa patinoire pendant quatre mois, au grand dam des associations de sports sur glace. La maire Nathalie Appéré (PS) assumait son choix, questionnant l’impact environnemental de ces activités. « Est-ce qu’il faut patiner sur la glace par 40 degrés au mois de juillet ? Sans doute pas. » L’idée a alors germé d’installer une grande piste de roller pour l’été.

Ouverte le 26 juin, soit un mois après le déglaçage, la piste de plastique sera démontée vendredi 1er septembre, signant la fin d’un premier test concluant. En accueillant environ 200 patineurs par jour, la version roller de la patinoire a presque fait aussi bien que la piste de glace en été. Elle aura surtout permis de sauver les treize emplois à temps plein nécessaires au bon fonctionnement de la patinoire. « On ne s’attendait pas à faire aussi bien. Les jours de pluie ou de fortes chaleurs, on a pu accueillir plus de 300 personnes. C’est bien la preuve qu’il y avait une attente », estime Benoît Croguennec. Le directeur de la patinoire sait déjà que son équipement subira la même fermeture chaque été. « Le fonctionnement sans glace va être renouvelé, c’est certain », assume Frédéric Bourcier, adjoint aux sports de la ville de Rennes.

A Rennes, la patinoire Le Blizz a été transformée en piste de patin à roulette et roller cet été, séduisant de nombreux adolescents et familles. Kaan, 20 ans, fait partie des adeptes. - C. Allain/20 Minutes

La société publique Citedia, qui exploite l’équipement, prévoit déjà de louer davantage de patins l’an prochain. « Nous en avions 150 paires cet été, c’était trop juste ». Ce serait surtout dommage de ne pas réutiliser la piste, dont le coût d’achat flirte avec les 50.000 euros. Un investissement assumé qui a aussi permis de faire découvrir un autre sport à de nombreux habitants qui n’avaient pas tous la chance de partir en vacances.

A 6 euros l’entrée (y compris la location des patins), l’activité se révèle un peu plus abordable pour les pratiquants mais ne permettra pas à la patinoire de gagner beaucoup d’argent. « Ces équipements publics ne sont pas là pour ça. Ils sont toujours déficitaires mais ils ont une utilité sociale », assume Frédéric Bourcier. Pour l’heure, l’élu socialiste ne veut pas entendre parler d’une fermeture totale de l’équipement comme le réclamaient certains membres de sa majorité il y a quelques mois. « Ces pratiques comme les sports de glace doivent devenir saisonnières, c’est évident. Mais on ne va pas les fermer parce qu’elles consomment de l’énergie. Le coût social me paraît énormissime. C’est comme si on fermait les piscines. » D’autant que les patinoires connaissent un net regain d’intérêt ces dernières années, affichant une fréquentation en hausse de 20 % en moyenne en France depuis l’épidémie de Covid-19. En 2022, le Blizz a enregistré plus de 141.000 entrées, ce qui en fait l’une des patinoires les plus utilisées en France.

Motivée par la flambée du coût de l’énergie, la fermeture de quatre mois a été scrutée par de nombreuses autres villes françaises. A Rennes, elle devrait permettre de réduire de 20 % la consommation de l’équipement, déjà abaissée par des investissements lourds réalisés en 2019. Mais si la capitale bretonne a pu s’offrir une si longue fermeture, c’est qu’elle n’a pas d’équipe professionnelle de hockey sur glace résidente. « C’est aux fédérations de faire un effort d’adaptation. Elles doivent accepter de commencer leur championnat plus tard et de le terminer plus tôt », estime l’adjoint aux sports rennais. L’an passé, l’annonce de la fermeture du Blizz avait fait grogner les associations, dont les galas de fin d’année avaient été un peu sacrifiés.

« Avoir une piste comme ça, c’est une chance »

Sur la piste, les patineurs estivaux sont plutôt en adéquation avec le constat de l’élu. « Je comprends qu’on doive la fermer. C’est un geste écolo et ça ne me dérange pas. On doit tous faire un effort de sobriété et puis ça change un peu d’activité. Mais je trouve que la fermeture est longue », estime Kaan, 20 ans, qui vient chaque semaine à la patinoire. « Ça me paraît logique. Le patin à glace, c’est un sport d’hiver », témoigne Alexandre. Du haut de ses 51 ans, le papa est venu avec ses deux enfants tester la piste de roller. « Je voulais des patins à quatre roues, comme quand j’étais jeune. Ça me rappelle mon époque. »

Comme lui, ils sont nombreux à apprécier les joies du patin à roulettes, dont les pistes sont rarissimes en France. « Ça fait trois ans que je fais du quad. Avoir une piste comme ça, c’est une chance », témoigne Camille, venue de Caen avec son petit ami pour découvrir la piste. Passionnée, la jeune femme a créé une communauté dans le Calvados. « J’aimerais bien qu’ils fassent la même chose chez nous. » La piste de plastique est aussi une formidable opportunité pour certains de découvrir un sport complet qu’il n’est pas toujours aisé de démarrer dans la rue. « C’est assez dur je trouve, et j’ai peur de tomber. Je trouve ça plus simple sur la glace », témoigne Julia en s’agrippant à la barrière. Comme elle, la plupart des adolescents de l’espace jeune de Dol-de-Bretagne avaient choisi cette activité pour s’amuser.