Quand le pape François rend ses préconisations sur l’économie mondiale. L’entrepreneur doit garder le contact avec le travail, faute de quoi il devient un spéculateur ou un rentier, a affirmé le souverain pontife dans une lettre lue à l’université du Medef. « Une des plus graves crises de notre temps est la perte de contact de l’entrepreneur avec le travail de son entreprise, et donc avec ses travailleurs qui deviennent invisibles », selon ce courrier rédigé le 13 juillet dernier. « L’entrepreneur est aussi un travailleur et il reste entrepreneur tant qu’il travaille », juge le pape dans cette lettre.

Créer des emplois pour les jeunes, une priorité pour le Pape

Mais « lorsque l’entrepreneur ne travaille plus, il se transforme en spéculateur ou en rentier et change de métier », estime le pape François, qui par le passé s’est adressé à plusieurs reprises à la Confindustria, la principale organisation du patronat italien, mais jamais encore au Medef. Pour le souverain pontife, « les capitaux humains, éthiques et spirituels valent plus que les capitaux économiques et financiers ».

« Sans de nouveaux entrepreneurs, notre terre ne résistera pas à l’impact du capitalisme. Jusqu’à présent, vous avez fait des choses, certains ont fait beaucoup, mais ce n’est pas suffisant », car « nous sommes dans une période urgente, très urgente », avertit le pape. « Aujourd’hui, un moyen de plus en plus important pour participer au bien commun est la création d’emplois, des emplois pour tous, en particulier pour les jeunes », considère le Pape dans cette lettre.