Verbalisation d’une femme se promenant seins nus à Aurillac, dégradations au tribunal judiciaire en marge d’une manifestation de soutien et débat autour de l’égalité femme homme et de la liberté d’être torse nu dans la rue. 20 Minutes fait le point sur les récents événements qui ont perturbé la 36e édition du Festival de théâtre de rue, qui avait lieu du 23 au 26 août dans cette commune du Cantal, dans le Massif central.

Que s’est-il passé à Aurillac ?

Mercredi dernier, lors du premier jour de la 36e édition du Festival de théâtre de rue qui avait lieu jusqu’à samedi, une festivalière, Marina, a été contrôlée par la police alors qu’elle se promenait seins nus dans les rues d’Aurillac. Refusant dans un premier temps de se couvrir la poitrine, elle a été emmenée au commissariat et a été auditionnée. A la suite de ce contrôle, elle a fait savoir qu’elle allait être verbalisée, visée par une ordonnance pénale pour « exhibition sexuelle ».

Un millier de personnes en soutien

En réaction, une manifestation de soutien a été organisée samedi midi, sur la place de l’hôtel de ville d’Aurillac, où plus d’un millier de personnes se sont rassemblées. Les manifestantes et manifestants ont majoritairement défilé torses nus, d’après les médias présents sur place. Des slogans tels qu’« Aurillac topless, la police en PLS » ou encore « libérez nos tétons de vos regards cochons ! » ont accompagné cette marche qui s’est terminée en début d’après-midi avec des applaudissements devant le palais de justice.

Certains membres du cortège, masqués, ont profité de ce clapping pour s’introduire dans le tribunal et ont dégradé, entre autres, la salle des pas perdus. Selon un communiqué de la préfecture, le groupe, composé « d’une dizaine d’individus », a également « déclenché un début d’incendie rapidement circonscrit ». D’autres personnes ont décroché des drapeaux français du bâtiment et en ont brûlé quelques-uns.

Le calme est revenu après la prise de parole de Frédéric Remy, directeur artistique d’Éclat, l’association organisatrice du festival de théâtre de rue, et celle du maire de la ville, Pierre Mathonier.

Face aux dégradations, de nombreuses réactions

De nombreuses personnalités publiques ont condamné les dégradations commises dans le tribunal d’Aurillac, à commencer par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti qui s’est rendu sur place ce lundi pour apporter son soutien aux personnels concernés.

Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d’Aurillac.

S’en prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable!

Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d'Aurillac.

S'en prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable!

Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés, je serai à leur côté demain. https://t.co/WHxnnbmpoq pic.twitter.com/qW0soq0eB8 — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 27, 2023



Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a écrit au maire d’Aurillac et au directeur artistique d’Éclat, pour « connaître [leur] analyse et [leur] sentiment sur les ressorts de cet inexcusable déchaînement de haine. » Comme le relaie La Montagne, il a assuré que ses services se tenaient à leur disposition « pour [les] accompagner à mettre en place toute initiative qui [leur] semblerait opportune pour ne plus jamais être confronté à ce type d’odieuses exactions ».

Pierre Mathonier, le maire PS de la ville, a également condamné ces actions qui « dégradent à la fois l’image de la République et celle du festival » sur BFM TV. Il a précisé que « la police avait fait son travail » avant d’ajouter qu’un « débat de société devait se créer » en faisant référence à « l’égalité homme-femme ». « C’est aussi l’un des principes qui devrait permettre une égalité de traitement pour les seins des hommes comme pour les seins des femmes », a-t-il déclaré.

Un débat de société derrière cette affaire

Le lendemain de son contrôle, Marina avait expliqué son geste à la presse locale en disant avoir eu « hyperchaud » et avoir voulu faire « comme la moitié des hommes » ce jour-là, « qui n'[avaient] pas de t-shirts ». Cette affaire fait alors ressurgir un débat de société sur la différence de sanctions entre les hommes et les femmes lorsque ceux-ci se baladent torses nus en ville.

Que dit la loi à ce sujet ? Comme le rappelle France Info dans l’émission « le vrai du faux », l’infraction d'« outrage à la pudeur » n’existe plus dans le Code pénal depuis 1994. Certaines mairies, souvent de stations balnéaires, ont réglementé localement cette situation en mettant des arrêtés pour interdire les déambulations en maillot de bain en dehors des plages, au risque de se prendre une amende. Mais il existe une différence entre les hommes et les femmes. Car si l'« outrage à la pudeur » n’existe plus, « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » est quant à elle punie « d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Juridiquement, le débat est de savoir si les seins nus présentent un caractère sexuel ou non car le Code pénal ne le précise pas. Tout dépend alors du contexte.

Ces dernières années, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le monde entier, comme au Canada ou encore au Brésil, pour défendre le droit de se promener seins nus.