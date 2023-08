Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Gabriel Attal au tableau ! Ce lundi sera un grand jour pour le nouveau ministre de l’Education, puisqu’il présentera sa première conférence de presse de rentrée scolaire. Une grand-messe réunissant plus de 70 journalistes, dont les annonces sont toujours très scrutées par le million de personnels de l’Education nationale. L’occasion idéale pour le plus jeune ministre de l’Education de la Ve République (34 ans), de montrer qu’il a les épaules assez larges. D’autant qu’il faudra rassurer les personnels, échaudés après le passage rue de Grenelle de Jean-Michel Blanquer, jugé trop autoritaire et celui de Pap Ndiaye, qui n’a jamais su réellement incarner la fonction.

Manifestation contre la France à Niamey, l’ultimatum à Paris a expiré

L’ultimatum de Niamey à Paris a expiré dimanche soir. La junte, qui a pris le pouvoir par la force au Niger le 26 juillet, avait donné vendredi soir 48 heures à l’ambassadeur français Sylvain Itté pour quitter le territoire. Paris avait alors immédiatement répliqué en affirmant que « les putschistes n’ont pas autorité pour faire cette demande, l’agrément de l’ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues », celles du président Mohamed Bazoum. Alors pour montrer sa force, la junte a laissé tout le week-end ses partisans manifester : d’abord samedi avec le rassemblement de 20.000 personnes dans un stade de la capitale, puis dimanche à proximité de la base militaire française à Niamey.

La météo ne va pas encore être clémente ce lundi sur une partie du sud de la France. Le temps sera en effet toujours instable sur le Sud-Est et vers les Pyrénées, plus variable ailleurs, selon Météo-France qui a émis des vigilances orange pour orages sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange pour orages et pluie-inondation, la Corse-du-Sud en vigilance orange pour orages et vagues-submersion, tandis que la Haute-Corse est uniquement en vigilance orange pour les orages.