« La rentrée est prête. » Invité ce dimanche soir du JT de TF1, le ministre de l’Education national, Gabriel Attal, est revenu sur les grandes mesures de la rentrée scolaire, qui aura lieu le 4 septembre. Parmi les mesures phares : l’interdiction faites aux jeunes filles de porter l’abaya, ces longues robes traditionnelles. « On ne pourra plus porter l’abaya à l’école », a-t-il martelé.

Interrogé sur les atteintes à la laïcité, en augmentation ces derniers temps, le ministre a annoncé souhaiter s’entretenir « dès la semaine prochaine » avec les responsables d’établissements scolaires pour les aider à appliquer cette interdiction. Il a indiqué vouloir donner des « règles claires au niveau national » aux chefs d’établissement scolaire, sans toutefois en détailler la teneur.

« La laïcité, c'est une liberté de s'émanciper par l'école », a martelé le ministre. Dès sa nomination rue de Grenelle fin juillet, il avait juger que venir à l'école en abaya était « un geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'Ecole », promettant d'être « ferme sur ce sujet ». « Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant », a-t-il encore défendu.

Epreuves de spécialité du bac repoussée en juin

Au cours de cet entretien d’une dizaine de minutes, Gabriel Attal est également revenu sur le coût des fournitures scolaires, en augmentation de 23 % à l’école primaire. Il a notamment affirmé sa volonté de « simplifier le plus possible la liste des fournitures » et annoncé travailler sur un système qui permettrait l’achat à des « prix de gros » via l’Education nationale.

Enfin, le ministre a confirmé que les épreuves de spécialité du bac se tiendraient désormais en juin et non plus en mars afin de limiter le désengagement des élèves. En revanche, le calendrier de parcoursup ne sera pas modifié.