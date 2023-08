Le chef de l’Etat multiplie les projets pour réformer l’Education nationale. Après avoir indiqué dans un entretien au Point son souhait de raccourcir les vacances scolaires des élèves « qui en ont besoin » pour pouvoir « faire du rattrapage », Emmanuel Macron s'apprête à modifier l’agenda des épreuves du baccalauréat. Selon Le Parisien, dès 2024, les épreuves de spécialités - les deux épreuves des dominantes choisies par les élèves de Terminale - auront lieu non plus en mars, mais en juin.

Si la première session du baccalauréat version « Blanquer » s’est déroulée en 2021, le vrai test de cette nouvelle formule a eu lieu en 2023 après deux années scolaires perturbées par la Covid-19. Et les résultats n’ont pas été ceux escomptés : une fois les épreuves passées, les élèves se sont désintéressés des cours, voire les ont désertés.

Un stage d’observation obligatoire en seconde ?

Dans son interview au Point, le chef de l’Etat avait déjà souligné que les épreuves ne pourraient plus avoir lieu « si tôt dans l’année ». Cette annonce devrait ravir les enseignants qui réclamaient ce changement de calendrier. « Si enfin il entend que la réforme qu’il a lui-même portée pose problème et qu’il entend la communauté éducative, ça sera ça de pris pour les personnels et les élèves », avait commenté la secrétaire générale du Snes-FSU Sophie Vénétitay à l’AFP mercredi.

Le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal devrait officialiser cette modification d’agenda scolaire dès lundi, à l’occasion d’une conférence de presse. D’autres changements des échéances des épreuves du contrôle continu seront aussi peut-être à prévoir d’ici mi-septembre. Toujours d’après des informations du Parisien, les élèves de seconde pourraient aussi voir leur calendrier chamboulé, puisque l’exécutif souhaiterait la mise en place d’un stage d’observation obligatoire de deux semaines en juin.