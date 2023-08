L’ange gardien Ocean Viking, le navire ambulance affrété par l’ONG SOS Méditerranée, vient de secourir 438 migrants en détresse au large des côtes libyennes et tunisiennes en seulement 48 heures.

L’ONG basée à Marseille avait d’abord annoncé jeudi matin être venue en assistance à « 272 personnes », qui se trouvaient sur trois embarcations, dont « 32 mineurs non accompagnés, neuf bébés et cinq personnes en situation de handicap », avec « 23 nationalités représentées ». Ce n’est que plus tard que l’ONG a annoncé avoir récupéré 166 personnes supplémentaires après avoir « assisté de multiples embarcations en détresse et évacué des personnes rescapées en coordination avec les garde-côtes italiens dans la zone de recherche et de sauvetage située entre la Tunisie et Lampedusa ».

Direction l’Italie

Au total, « 438 personnes rescapées sont actuellement à bord », a indiqué l’ONG, précisant que son navire « fait maintenant route vers Gênes (nord de l’Italie), le port sûr éloigné qui a été assigné par les autorités italiennes pour débarquer les personnes rescapées ».

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’agence onusienne estime que depuis début 2023, 2.013 migrants y ont disparu contre 1.417 sur toute l’année 2022.

En juin, un naufrage présenté comme l’un des plus graves impliquant des migrants en Méditerranée, a fait au moins 82 morts. L’Ocean Viking avait été retenu durant dix jours en juillet par les autorités italiennes qui lui reprochaient des défaillances de sécurité, mais il avait été autorisé à reprendre la mer le 21 juillet.