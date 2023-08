Après la bataille des retraites, l’intersyndicale se prépare à remonter sur le ring. Elle va appeler lundi à la mobilisation le vendredi 13 octobre pour les salaires, l’égalité hommes/femmes, la défense de l’environnement, d’après des sources syndicales ce vendredi. Les chefs de file des huit principaux syndicats français se sont réunis en intersyndicale vendredi matin et ont travaillé à un communiqué qui sera publié lundi.

« On a fait une intersyndicale ce matin, on va rendre publique lundi midi (…) une date de mobilisation qui sera au milieu du mois d’octobre et sur les questions de salaires, d’austérité, d’égalité femmes hommes et qui va aussi parler d’environnement », a déclaré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, lors d’un débat organisé dans le cadre de l’Université des mouvements sociaux et des solidarités, à Bobigny.

« Fridays for future »

« Il faut vraiment qu’on mette toutes nos forces pour réussir cette date », a-t-elle ajouté, précisant que la mobilisation interviendrait un vendredi, ce qui fait écho aux mobilisations « Fridays for future » des écologistes.

Plusieurs responsables syndicaux ont confirmé que la date qui sera annoncée est le 13 octobre, l’intersyndicale inscrivant ses pas dans ceux de la Confédération européenne des syndicats, qui prévoit deux dates de mobilisation, les 13 octobre et 13 décembre, selon Yvan Ricordeau, le numéro deux de la CFDT.