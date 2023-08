09h00 : On sait déjà que les épreuves de spécialités vont être décalées en juin

L’exécutif a donc tranché : les épreuves de spécialités du baccalauréat se tiendront en juin dès l’année scolaire 2023-2024, et non plus en mars. Un arbitrage pris par Emmanuel Macron, qui a été confirmé par le nouveau ministre de l’Education au JT de TF1 ce dimanche. « Nous avons décidé avec le président de la République et la Première ministre que les épreuves de spécialité seraient décalées à compter de cette année, de mars à juin » , a lui fait valoir Gabriel Attal. Une décision qui satisfait les enseignants, qui le demandaient ardemment.