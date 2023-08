Dans la nuit du 5 au 6 août, un adolescent de 17 ans était tué, et une jeune femme de 19 ans était gravement blessée, dans un accident de manège, dans une fête foraine, au Cap d’Agde (Hérault). Le lendemain du drame, une pétition était lancée sur la plate-forme Change.org (ici), pour que les pouvoirs publics consentent à renforcer la sécurité dans les attractions à sensations fortes. Elle a été mise en ligne par François Rivière, le président de l’Usap, le club de rugby de Perpignan (Pyrénées-Orientales), lui-même victime d’un grave accident de manège en 2015, qui l’a plongé dans le coma pendant trois semaines.

« Il est inadmissible que nos enfants, nos amis et nos familles soient exposés à des risques évitables lorsqu’ils participent à des fêtes foraines, écrit François Rivière, sur la plate-forme. Des tragédies évitables laissent des familles dévastées et des vies brisées. Il est temps d’agir et de demander aux autorités compétentes de mieux encadrer la pratique des manèges forains pour prévenir de futurs accidents. » Le patron du club de rugby de Perpignan demande à l’Etat d’aller plus loin dans les contrôles de sécurité, actuellement régis par une loi du 13 février 2008, complétée par un arrêté du 12 mars 2009.

« Renforcer les inspections régulières des manèges »

Pour François Rivière, il faut « renforcer les inspections régulières des manèges, par des experts qualifiés pour s’assurer de leur sécurité et de leur conformité aux normes en vigueur », et « mettre en place des formations obligatoires pour les opérateurs de manèges, afin de garantir leur compétence dans la manipulation et l’entretien des attractions ». La pétition demande également aux pouvoirs publics de « créer un organisme indépendant de contrôle de la sécurité des manèges, chargé d’enquêter sur les accidents et d’émettre des recommandations pour prévenir de futures tragédies ».

Joint par 20 Minutes, Stéphane Dubief, membre fondateur et secrétaire général de la Fédération des forains de France, souligne d’emblée qu’il n’est absolument pas opposé à une évolution de la législation. « Nous n’y voyons pas d’inconvénients, confie-t-il. Si la réglementation doit évoluer, au vu des attractions utilisées aujourd’hui, faisons-la évoluer. On est tout à fait prêts à s’asseoir autour d’une table avec les pouvoirs publics, et même les constructeurs. Ce qui est vital, pour notre profession, c’est d’accueillir le public en toute sécurité. Même s’il y a très peu d’accidents, un accident est toujours un de trop. »

« On n’achète pas un manège comme on achète une baguette de pain »

Stéphane Dubief assure toutefois que des dispositifs sont déjà en place. Des contrôles réguliers des attractions sont déjà menés, par des experts « qualifiés ». « Ils ont un agrément délivré par le ministère de l’Intérieur, poursuit-il. J’aime donc à penser que le ministère de l’Intérieur fait les choses correctement. » Quant aux formations demandées par la pétition, elles existent déjà, elles aussi, assure le fondateur de la Fédération des forains de France. « Quand vous allez acheter un manège, vous restez plus d’une semaine dans les locaux des fabricants, note Stéphane Dubief. On n’achète pas un manège comme on achète une baguette de pain. On nous explique comment on le monte, comment on le démonte, comment on l’entretient, quelles sont les pièces à vérifier, etc. »

Et la création d’un organisme indépendant, chargé d’enquêter en cas d’accident ? Pourquoi pas, assure là encore le représentant des forains. Mais ça existe déjà, sous une autre forme. « Quand il arrive un accident, le procureur chargé de l’enquête nomme un contrôleur agréé, pour vérifier ce qu’un autre contrôleur a fait », détaille-t-il. Et c’est, déjà, un travail « indépendant », assure Stéphane Dubief. « Il est déjà arrivé qu’un contrôleur agréé, nommé par la justice, conclue à une erreur du contrôleur » qui a vérifié, avant lui, le manège. Mais « que soit créée une entité spécifique, indépendante, pour contrôler les contrôleurs agréés, c’est un peu le même système, cela ne nous pose de soucis. On veillerait toutefois à ce que cela reste impartial. » Ce vendredi, 577 personnes avaient déjà signé la pétition pour que soit renforcée la sécurité dans les fêtes foraines.