Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

On va enfin respirer. Les températures caniculaires vont amorcer une nette baisse vendredi matin pour laisser place à une vague orageuse sur les trois-quarts de la France à l’exception de l’ouest. Le niveau rouge d’alerte canicule sera levé vendredi à 06h00 pour les 17 départements en vigilance rouge, le plus haut niveau, a annoncé Météo-France. Cependant, des orages devraient tonner au-dessus de 40 départements placés en vigilance orange. « Une nouvelle vague orageuse va s’organiser dans l’après-midi de vendredi sur l’Auvergne puis gagner la vallée du Rhône, la région lyonnaise, la Bourgogne et le nord-est du pays ». « Les orages seront parfois violents. Ils pourront donner des pluies intenses (jusqu’à 50 à 60 mm en peu de temps), des chutes de grêle et de très fortes rafales de vent (aux alentours de 100 km/h). »

Il est désormais le prisonnier « P01135809 ». Donald Trump, 1m90, 98kg (selon sa déclaration), cheveux blond vénitien, a été soumis jeudi à un enregistrement dans les registres d’une prison d’Atlanta, comme n’importe quel justiciable. L’ancien président américain, inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020, a également eu droit à l’infamant rituel du « mugshot », la prise de la photo d’identité judiciaire, une première dans l’histoire des Etats-Unis, avant d’être libéré sous caution. Sur le tarmac, il a dénoncé un « simulacre de justice » et une « ingérence électorale » de la part des autorités de l’Etat de Géorgie qui l’ont inculpé. Puis Donald Trump a fait son grand retour sur Twitter/X, deux ans et demi après l’assaut du Capitole, promettant de ne « jamais capituler ».

Les leaders syndicaux se réunissent pour préparer la rentrée

Les numéros un des huit principaux syndicats français doivent échanger en visioconférence vendredi matin, manière de reprendre contact avant la rentrée avec en vue « les mobilisations européennes de l’automne », selon des sources syndicales. « C’est une reprise de contact entre les numéros un avant la rentrée », occasion de « premiers calages pour préparer les mobilisations européennes de l’automne », a expliqué à l’AFP Yvan Ricordeau, numéro deux de la CFDT. La CFDT, la CGT, FO, la CFTC, la CFE-CGC, l’Unsa, Solidaires et la FSU s’étaient réunis une dernière fois avant les vacances le 15 juin, pour tirer le bilan d’une mobilisation de six mois infructueuse contre la réforme des retraites qui doit officiellement entrer en application au 1er septembre.