« C’était l’été de tous les dangers, nous sommes le 24 août, on va encore un peu serrer les dents », a commenté ce jeudi Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, à l’occasion d’un déplacement dans le Var. Car pour l’heure, malgré les chaleurs caniculaires à répétition, aucun incendie de très grande ampleur ne s’est pour l’instant manifesté cette année. Le ministre en visite s’est montré satisfait dans une caserne de pompiers du massif des Maures. De même, l’hécatombe de la canicule de 2003, qui avait provoqué la mort prématurée de 10.000 personnes, ne s’est visiblement pas reproduite. « Nous avons beaucoup appris depuis 2003 », a estimé le ministre qui s’était rendu en tout début d’après-midi dans un Ehpad. De quoi nourrir le récit gouvernemental de la nécessité d’une adaptation (réussie) au dérèglement climatique.

A ce propos, la lutte contre les feux de forêts fait figure de priorité et le gouvernement a annoncé ce même jour débloquer un fonds de 150 millions d’euros, dont 1,65 million ira pour le Service d’intervention et de secours du Var (Sdis 83). Une somme qui devra permettre l’acquisition de six nouveaux véhicules de lutte contre les feux de forêts.

Sur un des lieux de l’incendie de Gonfaron, qui, en 2021, avait ravagé plus de 7.000 hectares et tué deux personnes, Olivier Véran est venu se faire expliquer le récit de l’intervention des pompiers. Sitôt le pied posé hors de sa berline climatisée, le ministre a pu ressentir un vent chaud et sec, venu de l’ouest. « Voilà, c’est le foeh », a expliqué Eric Grohin, le directeur départemental du SDIS 83. Un vent redouté des pompiers d’ici qui avait fait courir le feu de 2021 jusqu’à une vitesse de 7 km/h et occasionné une saute de feu de plus de 2.000 mètres, une distance « rare, mais pas exceptionnelle », précise le directeur devant des chênes-lièges aux écorces calcinées. Mais si le tronc est resté noir, son enveloppe de liège a permis de protéger les parties vivaces de l’arbre qui a pu en deux ans refaire des feuilles et des branches. La nature s’accroche.

3.800 feux de végétation en vingt ans dans le Var

« Le problème des feux, ce ne sont pas tant les feux en eux-mêmes, la végétation méditerranéenne est adaptée, mais leur fréquence », a complété un agent de l’office national des forêts. Et dans cette fréquence, la part de responsabilité humaine est énorme, considérant qu’un automobiliste fumeur sur quatre admet pouvoir jeter ses mégots par la fenêtre et que 90 % des feux de végétation sont d’origine humaine. Un contexte auquel n’échappa pas l’incendie de Gonfaron, pour lequel un homme a été mis en examen, soupçonné d’avoir jeté le mégot fatidique. « Il a pris quoi », s’est enquis Olivier ministre auprès d’une gendarme, technicienne en identification criminelle. L’homme n’a pas encore été jugé.

Les pompiers ont également pu présenter leur doctrine d’intervention, basée, entre-autres, sur une intervention rapide et massive : « en vingt ans, nous avons eu 3.800 feux dans le Var. 97 % ont été stoppés avant qu’ils ne parcourent cinq hectares. Pour le reste, nous avons eu sur cette période trois incendies qui ont brûlé plus de 5.000 hectares et qui représentent à eux seuls la moitié des surfaces brûlées », a détaillé Eric Grohin. Nécessairement, le Var se trouve à la pointe des techniques de luttes contre des feux de forêts qui désormais frappent aussi violemment d’autres régions, comme les Landes et la Bretagne, l’an dernier. De quoi les ériger en exemple pour tous les départements français ?

Du temps, toute l’attention des pompiers est portée sur ce week-end et le début de semaine à venir, alors que du Mistral est annoncé. Cela pendant que de nombreux pompiers de la zone sud sont actuellement engagés sur trois incendies dans les Hautes-Alpes. Alors, ici, on va scruter le ciel de cette fin de semaine, où les chaleurs caniculaires pourraient bien laisser la place à quelques orages plus que bienvenus.