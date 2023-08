Depuis le 16 août, des pelleteuses s’activaient dans une zone boisée de Meymac, en Corrèze, pour retrouver les dépouilles de 46 soldats allemands fusillés en juin 1944, après les révélations d’un nonagénaire, un ancien membre des Francs tireurs et partisans. Ce jeudi, on apprend par un communiqué de la préfecture de Corrèze que la campagne d’exhumation menée par l’ONACVG (office national des combattants et des victimes de guerre) et le VDK (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) n’a pas permis de retrouver les dépouilles des soldats allemands fusillés le 12 juin 1944, à Meymac.

« À la suite du recueil des deux témoignages sur la localisation des corps, les relevés géoradar réalisés fin juin avaient permis d’identifier une zone de 45 mètres par 10 mètres susceptible de comporter une fosse en raison de nombreuses anomalies dans le sol, rappelle la préfecture. Après excavation, cette zone s’est avérée vide. La présence de veines rocheuses alignées à 1,70 m de profondeur pourrait expliquer les échos radars enregistrés à cet endroit. »

Des artefacts retrouvés et d’autres recherches à venir

Les équipes ont alors élargi la zone de recherche à une vaste parcelle boisée voisine et des sondages ont été réalisés, en cas de détection d’anomalie du sol. « Dans cette parcelle, plusieurs artefacts ont été retrouvés dans une zone d’une dizaine de mètres carrés : 20 balles et douilles d’armes françaises, allemandes, américaines et suisses datant d’avant 1944 et 5 pièces de monnaie antérieures à 1943, rapporte la préfecture. Ces éléments objectivent la présence d’un groupe de résistants à cet endroit en 1944. »

Balles et douille. De gauche à droite : Américaine, Allemande, Française (lebel) et Suisse (uniquement la douille) - Préfecture de la Corrèze

Là encore, pas de restes humains mais les recherches ne s’arrêtent pas là même si la campagne concernant les exhumations se termine ce jeudi. « L’ONACVG et le VDK analyseront l’ensemble des données géoradars recueillies, rechercheront d’éventuels documents d’archives non connus à ce jour et étudieront la possibilité de faire appel à la technologie LIDAR pour analyser la topographie du secteur, précise la préfecture de Corrèze dans son communiqué. Dès lors que des éléments nouveaux permettront d’affiner la localisation des dépouilles, une nouvelle campagne d’exhumation sera menée. »