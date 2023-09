« C’est une superbe découverte, vraiment originale. Et la visite à l’abri du soleil fait un bien fou. Ça donne envie de prendre son temps », apprécie Danielle. L’été joue les prolongations en France et les touristes apprécient encore la fraîcheur. Avec leurs épais murs en pierres, les châteaux de la Loire remplissent parfaitement la mission. Mais celui de Brézé, à Bellevigne-les-châteaux, près de Saumur (Maine-et-Loire), pousse le curseur beaucoup plus loin. Car ce n’est pas seulement un château de styles Renaissance et Gothique qui s’offre aux visiteurs mais, également, une seconde forteresse invisible de l’extérieur car entièrement creusée sous la roche.

« C’est la particularité de Brézé, on parle véritablement d’un château sous le château. On recense au moins 4 kilomètres d’aménagements souterrains, ce qui en fait un site unique en Europe par sa dimension. Il y a des galeries qui partent dans toutes les directions. Certaines ont été effondrées ou délaissées. Les archéologues pensent donc que le réseau souterrain est bien plus vaste encore », explique Damien Pavillon, guide-conférencier du lieu.

« Les travaux étaient colossaux »

Cela paraît en effet difficile à imaginer sur place mais, pendant près de cinq siècles, il n’existait qu’un seul château, souterrain. « Son existence officielle est attestée en 1063 mais sa construction était probablement antérieure à l’an mil, raconte Damien Pavillon. Les seigneurs ont tiré avantage du sous-sol en tuffeau, une pierre malléable, pour construire une forteresse afin de se protéger efficacement des invasions, des épidémies, voire des intempéries. Les travaux étaient colossaux, tout ça ne s’est évidemment pas fait en un jour. »

Le sous-sol du château de Brézé compte au moins 4 kilomètres de galeries creusées sous terre. - F.Brenon/20Minutes

A une dizaine de mètres sous le sol, des chambres, des lieux de cuisson, des silos à grain et même une écurie ont ainsi été creusées. Ce bunker médiéval, parsemé de tunnels étroits et postes de tirs, était conçu pour être le plus imprenable possible. Un puits a été percé afin d’apporter lumière et ventilation. Quant à la température, elle avoisine 12°C, quelle que soit la saison. « On estime que les espaces principaux étaient adaptés pour la vie d’une trentaine de personnes constituée du seigneur, sa famille, quelques serviteurs et une garde rapprochée. Les capacités de stockage leur permettaient de demeurer sous terre pendant environ six mois. Ils résidaient le reste du temps dans des constructions en bois en extérieur. »

Le site prendra une nouvelle dimension au XVe siècle avec la construction, sous l’impulsion de la famille Maillé-Brézé, d’un château aérien fortifié et l’établissement d’une garnison. D’impressionnantes fosses défensives y sont creusées. Elles demeurent aujourd’hui les douves sèches les plus profondes d’Europe puisqu’elles atteignent jusqu’à 18 mètres de fond. De nouvelles dépendances sont aménagées dans la roche depuis ces douves, élargissant ainsi le réseau troglodyte initial. Cuisine, fours, boulangerie, glacière, pressoir et même une magnanerie, salle servant à l’élevage des vers à soie, sont créés et connectés à de nouvelles galeries parfois spectaculaires, à l’image de la galerie Saint-Vincent suffisamment large pour laisser passer des charrettes.

Certaines galeries du château de Brézé sont directement connectées aux douves. - F.Brenon/20Minutes

« L’élevage de vers à soir va fonctionner jusqu’au XIXe siècle, les fournils jusqu’au XXe siècle et le pressoir jusqu’en 1976. C’est d’ailleurs l’activité viticole qui va l’emporter sur le reste à mesure qu’on se rapproche de l’époque contemporaine », précise Damien Pavillon. « Toute cette vie à l’abri des regards extérieurs pendant des siècles, c’est fascinant. C’est presque dommage que ce ne soit plus exploité aujourd’hui », commente Jérôme, un touriste belge.

Un gruyère sous étroite surveillance

Propriété de la famille de Colbert depuis 1959, descendante directe du fameux ministre de Louis XIV Jean-Baptiste Colbert, le château est ouvert au public depuis 2000. Les propriétaires résident toutefois toujours dans son logis, non visitable. D’importants travaux de restauration y sont menés en permanence, comme ceux concernant les contrescarpes actuellement. Le bâtiment est également sous surveillance régulière afin qu’il ne soit pas fragilisé par le gruyère de tuffeau sur lequel il repose.

Le château de Brézé appartient aujourd'hui à la famille de Colbert, descendants de Jean-Baptiste Colbert, fameux ministre d'Etat de Louis XIV. - F.Brenon/20Minutes

« Ces chantiers sont très coûteux. A ma connaissance, il n’est pas prévu, pour l’instant, de recherches archéologiques visant à mettre au jour de nouvelles galeries souterraines », indique Damien Pavillon.

Classé monument historique, le château de Brézé reçoit en moyenne 110.000 visiteurs par an, dont près de 40 % d’étrangers. Il profite de son sous-sol unique pour proposer une « ambiance spéciale » lors de quelque temps forts annuels, à l’image d’Halloween ou de la chasse aux œufs de Pâques, directement depuis les tunnels.