C’est une vraie déception et une surprise pour l’élue. Pauline Rapilly-Ferniot, conseillère municipale EELV de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), qui s’était fait expulser sans ménagement d’une réunion de Marine Le Pen en avril 2022 et qui avait porté plainte suite à ces faits, a vu sa celle-ci classée sans suite, d'après un papier du Parisien.

Rappel des faits : le 13 avril 2022, lors de l'entre-deux-tours de l’élection présidentielle, Marine Le Pen tient une conférence de presse sur la politique étrangère. Le collectif Ibiza, qui regroupe des militants écologistes, décide de faire une action contre Marine Le Pen.

La cofondatrice du collectif Ibiza raconte : « Le but était de rappeler la proximité entre Marine Le Pen et Poutine, au début de l’invasion de la Russie en Ukraine, elle jette tous les tracts à la poubelle de sa rencontre avec Poutine à Moscou ». L’action consistait donc à brandir une pancarte en forme de cœur, on pouvait voir dessus Marine Le Pen et le président russe se serrer la main.

« J'ai mis quatre jours à m'en remettre »

« Au moment où je me lève avec le cœur géant, je me fais plaquer au sol par un policier, un gars de la sécurité du RN m’a traîné dehors », explique l’élue des Hauts-de-Seine. « Ce qui m’a le plus choquée, c’est le plaquage au sol, ma tête amortie le choc, c’est ça qui a été violent pour moi, plus que de me faire traîner. Une fois qu’ils m’ont sortie de la salle j’étais sonné, j’ai mis quatre jours à m’en remettre. »

Suite à ces événements son avocat la pousse à porter plainte : « Par la suite, j’ai porté plainte avec mon avocat, j’ai été entendue une fois par un policier, le procureur de Paris à décider de classer sans suite », détaille Pauline Rapilly-Ferniot. Dans son classement sans suite, la cour d’appel de Paris estime que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ».