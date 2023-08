Le thermomètre affichait plus de 30 °C dans la chambre de son enfant ce mardi et le père d’un bébé hospitalisé au CHU de Bordeaux, jugeant que la situation n’était plus tenable, a été acheter une climatisation portable, pour un montant de 400 euros et l’a installée lui-même dans la chambre. Un exemple qui illustre la grande exaspération des parents d’enfants hospitalisés pendant cette période caniculaire, alors que certains secteurs du CHU (comme celui de l’hôpital de jour des enfants) ne sont pas climatisés. « On a reçu beaucoup de courriers de parents, raconte Franck Olliver du syndicat sud santé sociaux. On sait que ce sont des raisons simplement budgétaires qui expliquent l’absence de climatisation ».

« Des conditions d’hospitalisation invivables »

« Dès notre arrivée dans le service, à 8h15, nous avons été saisis par la chaleur étouffante dans les locaux, chaleur qui n’a fait que s’accentuer en arrivant dans la chambre et au fil de la matinée », écrit par exemple un parent. Le syndicat a rendu public des relevés de température qui vont jusqu’à 44 °C en chambre mais qui sont démentis la direction du CHU qui reconnaît toutefois des « températures très élevées ». D’autres parents pointent une chaleur excessive alors qu’ils ont accompagné leur petite fille de 3 ans passer un IRM et plusieurs examens : « Seul un petit ventilateur équipe les chambres, ce qui est bien insuffisant », s’insurgent-ils. Tous les courriers soulignent l’investissement et la bienveillance des équipes tout en pointant des températures insupportables. « Malgré tous leurs efforts, les conditions d’hospitalisation sont très désagréables et invivables. Il n’y a ni climatisation, ni volet roulant qui fonctionne dans les chambres », s’alarme une autre.

Une pointe à plus de 40 °C signalée dans une chambre

Ce lundi, une fiche d’alerte de rapport d’incident a pointé les températures excessives dans l’hôpital de jour de pédiatrie. La personne qui l’a rédigée, membre de l’équipe soignante, raconte qu’un petit garçon de 8 ans a fait une crise d’hypoglycémie (liée au test qui devait se dérouler à jeun) dans des « conditions très dégradées » puisqu’il faisait plus de 40 °C dans la chambre. Sa mère était si préoccupée qu’elle n’était pas en mesure de rassurer son enfant, raconte la soignante dans sa note. Elle a décidé de l’installer dans la salle de soins et de « condamner » sa chambre. La direction, elle, assurait ce mardi à l’AFP qu' « aucun malaise de patient n’a été imputé à une situation d’hyperthermie lundi sur le secteur d’hôpital de jour pédiatrique ».

D’autres services du CHU de Bordeaux sont concernés par ces températures comme le bâtiment des USN (unités soins normalisés) de Haut-Lévêque, la maternité de Pellegrin et la crèche du personnel de Pellegrin.

« Les enfants ne sont pas en danger »

La cheffe du pôle pédiatrie de l’hôpital de jour des enfants, le Dr Brigitte Llanas, chef du pôle pédiatrie, rappelle « qu’il est indispensable que les enfants malades continuent à être suivis dans ce service ». « Il est vrai qu’il a fait particulièrement chaud dans la partie plus ancienne du bâtiment pédiatrique qui accueille l’hôpital de jour, ajoute-t-elle. L’aménagement provisoire de la climatisation améliore un peu les choses. Pour autant, les enfants ne sont pas en danger à l’hôpital, bien au contraire. Et les enfants malades chroniques qui sont soignés à l’hôpital de jour ne doivent en aucun cas renoncer à leurs soins par crainte de la chaleur. » En raison de la canicule, l’hôpital de jour est ouvert aux familles entre 6h30 et 16h30 contre une ouverture de 7h30 et 19 heures habituellement. La direction rappelle aussi que les urgences pédiatriques situées dans un bâtiment livré en 2022 « , sont, elles, parfaitement climatisées. »

« Les mesures ne sont pas du tout à la hauteur, maintient Franck Olliver. On nous dit de patienter mais cela fait dix ans que c’est la même situation chaque année ».