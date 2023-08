C’est une curiosité bien connue qui fait sourire ou énerve au plus haut point, selon son niveau de tolérance au volant. Et chaque été, on voit ses pratiquants revenir en force. Rouler en permanence sur la voie centrale sur les routes à trois voies (le plus souvent des autoroutes) est bel et bien interdit par la loi. Le Code de la route stipule en effet que la conduite s’effectue toujours à droite, sauf en cas de dépassement.

Mais de très nombreux Français préfèrent effectuer leur trajet en restant positionné systématiquement sur la voie du milieu, même s’il n’y a aucun véhicule à doubler. Vous vous reconnaissez ?

Pourquoi ce choix de conduite ? Le faites-vous en permanence ? Saviez-vous que c’était interdit par la réglementation ? Trouvez-vous qu’il s’agit d’une voie confortable ? Est-ce plus sécuritaire pour les usagers de la route ? A l’inverse, cette façon de conduire vous agace particulièrement ? Vous ne manquez pas une occasion de klaxonner ces drôles d’individus ?

