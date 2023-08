Canicule EN DIRECT : Un pic de chaleur attendu entre mercredi et jeudi, selon Météo-France…

09h24 : La France continue de suffoquer

La France continue de cuire mercredi : 19 départements sont en vigilance rouge sur une diagonale allant du Gers jusqu’à l’Ain et 37 autres en orange pour canicule, un épisode « intense » et « durable », voire « exceptionnel » dans certaines localités. Mardi après-midi, quatre départements supplémentaires se sont ajoutés aux 15 déjà en rouge, portant à 19 le nombre total de départements en alerte maximale, selon Météo-France.

Une température « déjà remarquable » de 43 degrés a été mesurée au Puy-Saint-Martin, dans la Drôme. « Une vague de chaleur durable et intense s’est installée sur les deux tiers sud du pays. Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel dès à présent en vallée du Rhône et sur le sud du Massif central, puis progressivement en Occitanie et jusqu’à l’ouest de l’Aquitaine demain », relève Météo-France.