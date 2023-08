Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les vacances sont terminées pour l’exécutif. Emmanuel Macron réunit ce mercredi le Conseil des ministres pour donner le coup d’envoi d’une rentrée politique qui s’annonce agitée alors que la situation parlementaire est toujours aussi complexe. Tandis que la Première ministre Elisabeth Borne sera sur France Bleu à midi, c’est dans les colonnes du Point que le président doit, selon l’Elysée, « poser les bases de la rentrée » avec « des marqueurs très forts d’autorité et d’unité », moins de deux mois après les émeutes urbaines.

La météo va encore être synonyme de canicule ce mercredi pour une partie de l’Hexagone. Le temps sera en effet toujours très chaud sur une large moitié sud de la France, selon les prévisions de Météo-France. La vigilance rouge canicule sera ainsi étendue à 19 départements, sur une diagonale du Gers jusqu’à l’Ain tandis que 37 départements seront en vigilance orange sous une ligne allant de la Vendée au Bas-Rhin. Sur une grande moitié sud du pays, jusqu’à la Vendée et Bourgogne-Franche-Comté, les températures minimales ne descendront pas en dessous de 20 à 25 degrés en général, voire 22 à 27 degrés. En journée la chaleur s’accentuera. Il fera entre 34 et 39 degrés de la Vendée à Bourgogne-Franche-Comté, 36 à 40 degrés au sud mais souvent jusqu’à 40 à 42 degrés, très ponctuellement 43, de la vallée du Rhône jusqu’au sud-ouest du pays.

Premier pays asiatique à avoir placé un satellite en orbite autour de Mars en 2014, l’Inde continue sa quête de l’espace. New Delhi s’apprête en effet ce mercredi à faire atterrir sa fusée non habitée sur la Lune, un moment historique pour le pays le plus peuplé du monde qui espère rejoindre le club très fermé de ceux ayant réussi un alunissage contrôlé, quatre ans après une tentative ratée. Chandrayaan-3 devrait atterrir sur la Lune peu après 18 heures, heure de l’Inde (14h30 à Paris), près du pôle Sud lunaire peu exploré, ce qui constituerait une première mondiale pour un programme spatial.