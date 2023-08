Il lui aura fallu de longues minutes pour raconter son parcours. Il faut dire que le CV de Philippe Gustin est bien fourni et aurait bien du mal à tenir sur l’unique page souvent vantée par les recruteurs. « Je suis un vieux monsieur », glisse-t-il. A 63 ans, le nouveau préfet d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne vient de poser ses valises à Rennes pour un contrat à durée indéterminée. Une nomination qui surprend tant le parcours du nouvel homme d’État détonne. Ce fils de militaire originaire de Franche-Comté a d’abord exercé comme instituteur avant de partir en Allemagne pour diriger des écoles élémentaires puis donner des cours de français à des étrangers. L’enseignement ? « L’un des plus beaux métiers du monde », reconnaît le successeur d’Emmanuel Berthier, en poste depuis 2020.

Ce job, Philippe Gustin l’a pourtant laissé de côté pour passer le concours de l’ENA et s’ouvrir les portes des plus grandes administrations françaises. Conseiller de Christine Lagarde au ministère de l’Economie, il accompagnera ensuite Luc Chatel au ministère de l’Education avant de devenir ambassadeur de la France en Roumanie. Plus surprenant encore, il travaille six mois à l’UMP pour redresser un parti au bord du gouffre.

« Le parti politique n’est pas le sujet »

Avant d’être nommé en Bretagne, Philippe Gustin exerçait auprès de Sébastien Lecornu, d’abord au ministère de l’Outre-mer puis au ministère des Armées. Un profil « de droite » qui a de quoi surprendre dans une région dirigée par la gauche, un département dirigé par la gauche et une capitale régionale mariée au PS depuis 1977. « Je me suis déjà entretenu avec plusieurs élus dont la maire de Rennes. Nous savons que nous ne serons pas toujours d’accord. Mais le parti politique n’est pas le sujet. Je suis un démocrate convaincu, je veux servir l’intérêt général », assure le nouveau représentant de l’État.

Merci à @philippe_gustin pour son travail à la tête de mon cabinet au ministère des @lesoutremer et au ministère des @Armees_Gouv (et auparavant comme DGS du département @EureenNormandie). Félicitations pour sa nomination comme Préfet de la région @bretagnegouv ! — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 20, 2023



Déjà passé par le Morbihan en 1999 comme stagiaire de l’ENA, le Franc-Comtois avait eu à gérer les conséquences de la tempête et la terrible marée noire générée par l’Erika. Près de vingt-cinq ans plus tard, ce sont d’autres problèmes environnementaux qu’il aura à gérer. Dans une région où l’agriculture est un poids lourd de l’économie, les problèmes de pollution de l’eau et des sols ne manquent pas. Mais l’une des priorités du nouveau préfet sera sans doute celle du logement, qui se fait de plus en plus rare et donc de plus en plus cher dans une région très attractive. « Tous les élus avec qui je me suis entretenu m’en ont parlé. C’est un vrai sujet. On ne va pas fermer les portes de la région donc il nous faudra des solutions », a-t-il assuré.