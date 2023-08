Voilà 12 jours d’affilée que la température dépasse le seuil des 34 °C à Lyon. « Du jamais vu », selon Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France. Tout comme les 42 °C prévus ce mercredi à Toulouse, les 28,6 °C (en attente de confirmation) de la nuit dernière à Nice ou l’insolite 14 °C relevé lundi à l’Aiguille du Midi, dans le massif du Mont-Blanc… à 3.847 mètres d’altitude. . On savait déjà que la vague de chaleur qui fait suffoquer une bonne partie de l’Hexagone faisait partie des six les plus tardives jamais enregistrées. Il est maintenant sûr qu’elle est aussi la pire, la « plus intense », de sa catégorie. « En moyenne sur la France, Il n’a jamais fait aussi chaud aussi tard », souligne Lauriane Batté, climatologue à Météo-France.

La fournaise qui nous attend

Et le bout du tunnel est encore loin. Mercredi midi, 15 nouveaux départements basculeront en vigilance rouge canicule portant leur nombre à 19, ce qui ne s’est jamais produit depuis la naissance de l’indicateur en 2004. Et le pic qu’on espérait pour ce mardi n’est pas encore atteint et les températures vont continuer d’augmenter sur une grosse moitié sud du pays. Concrètement, « demain [mercredi] un pic de chaleur très important se produira dans le Sud-ouest. Il va se poursuivre jeudi et pourrait gagner les Landes, annonce Frédéric Nathan. Les températures baisseront tout doucement pour la journée de vendredi mais il faudra vraiment attendre le week-end pour qu’il y ait des températures plus respirables sur ces régions ».

A marquer d’une pierre rouge

Il faut attendre de consolider les données mais cette canicule, tardive ou pas, devrait rester pour un temps dans les annales. « Si les prévisions de ces prochains jours se confirment, sur le Centre-est, on serait sur l’épisode le plus intense, et le deuxième épisode le plus long après juillet 2006, et l’un des plus sévères après la canicule de 2003 », explique Lauriane Batté. Pour la basse vallée du Rhône. En basse vallée du Rhône, il s’agirait de « l’un des épisodes les plus intenses avec juin 2019 et l’on serait sur un des épisodes les plus sévères ». Pour l’ex-région Midi-Pyrénées, ce pourrait être tout bonnement « l’un des épisodes les plus intenses, longs et sévères jamais enregistrés ».

La dégradation orageuse qui devrait mettre fin à ce cauchemar abordera le nord-ouest de la France dès jeudi, avec des phénomènes qui pourront être « localement violents » et accompagnés de grêle. Et, maigre consolation, la semaine prochaine le mercure descendra même « un peu en dessous des normales de saisons » : 22 °C dans la moitié nord, 25 à 26 °C au sud. En comparaison, on aura tous l’impression d’avoir la clim à fond, dans le jardin ou sur le balcon.