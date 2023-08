Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une large partie de l’Hexagone va encore avoir vraiment très chaud ce mardi. L’épisode caniculaire « intense et durable » se poursuit avec 49 départements placés par Météo-France en vigilance orange et 4 en vigilance rouge. La vigilance rouge canicule est déclenchée sur l’Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône à partir de 15 heures. La vigilance orange canicule sera étendue aux Deux-Sèvres, à la Vendée et la Vienne, soit toujours près d’une cinquantaine de départements en vigilance orange canicule au total. Le pic caniculaire est attendu ce mardi et mercredi sur le centre-est du pays, et mercredi et jeudi sur le sud-ouest.

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, sur le terrain diplomatique la journée de ce mardi va notamment être marquée par l’ouverture à Johannesburg du sommet des Brics. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa va accueillir les dirigeants du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine à partir de ce midi et jusqu’à jeudi. Sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine participera en visioconférence. Ce 15e sommet s’ouvre à un moment où les divisions sur la scène internationale ont été accentuées par l’invasion russe de l’Ukraine. L’Afrique du Sud, la Chine et l’Inde n’ont pas condamné Moscou depuis le début du conflit et le Brésil a refusé de se joindre aux pays occidentaux pour envoyer des armes à Kiev ou imposer des sanctions à la Russie.

Les tensions sont montées d’un cran ce mardi autour de la péninsule coréenne. Pyongyang a annoncé son intention de lancer un satellite dans les prochains jours, un projet aussitôt dénoncé comme « illégal » par la Corée du Sud qui mène actuellement avec les Etats-Unis de grandes manœuvres militaires pour faire face aux menaces nucléaires de la Corée du Nord. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé ce mardi que son gouvernement avait été informé de ce lancement imminent par la Corée du Nord. Parallèlement, les garde-côtes japonais ont émis une alerte concernant un « lancement de fusée satellite » entre le 24 et le 31 août pour trois zones de danger, dans la mer Jaune, la mer de Chine orientale et les eaux à l’est de l’île de Luçon aux Philippines. Washington et Séoul soupçonnent pour leur part Pyongyang de développer un nouveau missile balistique intercontinental, qui comporte des technologies similaires à celle d’un lanceur de satellites.