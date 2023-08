Bien démarrer l’année scolaire avec du bon matériel. Comme chaque année, les parents s’attellent à l’achat de fournitures scolaires. Mais l’inflation est de la partie : « Le prix moyen des fournitures payées en sortie de caisse a augmenté de 9,7 % entre juillet 2022 et juillet 2023. Ce qui représente en moyenne 30 centimes en plus par article », constate Samuel Gimenez, consultant chez le panéliste GFK. Des prix qui ont freiné les emplettes des familles, le volume de fournitures achetées ayant baissé de 12,4 % en juillet 2023 par rapport à juillet 2022, selon GFK. « Mais l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ayant été versée le 16 août, certains parents ont sans doute différé leurs achats fin août », poursuit l’analyste. Reste à savoir sur quels produits ils jetteront leur dévolu. 20 Minutes fait le point sur les tendances.

Les cartables Dragon Ball Z ou les Tann’s au top

Rayon maroquinerie, l’heure est plutôt à la récup pour les familles. « Soit le cartable durera une année de plus, soit les familles profitent des offres de certaines enseignes qui reprennent les vieux cartables contre un bon d’achat. L’achat d’occasion gagne aussi du terrain. Bureau Vallée propose ainsi depuis cette année des modèles de seconde main », explique Adrien Peyroles, directeur général de l’enseigne. Ces enfants auront quand même droit à un cartable neuf à cette rentrée ! Les modèles avec licence cartonnent encore cette année, observe Aurélie Frémion, référente maroquinerie et agenda chez Bureau Vallée : « Les cartables Dragon Ball Z et Pokémon fonctionnent très bien. Les familles qui veulent des modèles plus classiques optent pour les cartables Tann’s et Kickers qui sont réputés de très bonne qualité, avec des brettelles ergonomiques et un dos matelassé ». Concernant les ados, l’indétrônable sac à dos Eastpak s’arrache toujours : « La tendance est d’avoir un modèle différent du voisin, d’où le succès de la gamme de sacs à dos à motifs. Ceux avec les Simpson sont aussi très prisés », constate Adrien Peyroles. Question trousse, la tendance est aux modèles avec deux compartiments, très pratiques pour séparer les feutres des stylos. Maped sort même à la rentrée un modèle XXL qui permet de trouver facilement ce que l’on cherche.

La mode des agendas manga, Spider-Man ou Barbie

Si l’agenda papier commence à disparaître des sacs au lycée, il est toujours en vogue au collège et même en fin de primaire. « Même si les devoirs sont indiqués sur Pronote au collège, les enseignants souhaitent que les élèves les notent aussi sur papier », constate Adrien Peyroles. « Le format un jour ou une page est le plus prisé. L’agenda reste un produit très socialisant, donc les enfants vont vouloir le choisir et opter pour un modèle qui se remarque. En primaire, les enfants se tournent vers des agendas avec une couverture en fausse fourrure, aux motifs à paillettes… Au collège, les agendas Manga s’arrachent », relève Florence Breton Remia, membre de l’Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau (AIPB). « Les films sortis au cinéma sont aussi très inspirants pour les fabricants, d’où le succès des agendas Spider-Man et Barbie cette année », ajoute Samuel Gimenez.

Les stylos effaçables impossibles à zapper

Côté cahiers, ceux avec une couverture en polypropylène (plastifiée) continuent à bien se vendre, même s’ils coûtent un peu plus cher que ceux avec une couverture cartonnée. « Car pour couvrir ces derniers, il faut acheter un protège-cahier, ce qui ne revient pas forcément moins cher au final. Et les cahiers en polypropylène ont aussi une option rabat », souligne Nadège Helary, présidente de l’AIPB. Et pour ces articles, les familles ne privilégient pas forcément les moins chers, car ils sont sensibles au grammage du papier, à la qualité du lignage, à la robustesse du cahier… « Deux cahiers sur trois achetés en grande surface sont de marques nationales. Les marques distributeurs sont moins prisées dans ce domaine », constate Samuel Gimenez.

Au rayon écriture, pas trop de surprises : « Les stylos effaçables se vendent toujours très bien, d’autant qu’ils sont proposés à des prix plus raisonnables. Les surligneurs pastel sont aussi très demandés », note Nadège Helary. Nouveauté : les FriXion ball sticks, des effaçables qui se déclinent en 12 teintes, allant du noir classique au violet !

Les stylos quatre couleurs eux aussi cartonnent toujours. BIC en a d’ailleurs vendu plus de 22 millions en France l’année dernière. « Il y a chaque année de nouveaux modèles, qui attirent les collectionneurs. Certains enseignants les ont même interdits en raison des vols ! », remarque Adrien Peyroles. Certes, le quatre couleurs original (bleu) reste le modèle le plus vendu, mais il ne représente aujourd’hui plus qu’un tiers des ventes. La majorité des ventes porte sur des éditions spéciales (velvet, wood style, Shine…).

Les taille-crayons en tête de lapin ou panda s’arrachent

Si la grande distribution propose des lots à la rentrée, force est de constater qu’ils ont moins de succès : « depuis trois ans, les parents font davantage l’inventaire de leurs placards pour éviter la surconsommation. Ils achètent à l’unité », indique Samuel Gimenez. Les boîtes de feutres et de crayons se vendent aussi comme des petits pains : « Les fabricants ont su se renouveler ces dernières années, en proposant des gammes étoffées : feutres à pointe fine ou épaisse, camaïeu de couleurs pastel… », relève Samuel Gimenez. Coté innovation, les crayons de couleurs Color'Peps de Maped séduisent car il n'ont pas besoin d'être taillés et s’auto-affûtent en coloriant.

Au rayon taille-crayons, ceux avec réservoirs sont désormais les plus achetés. « Ceux en forme d’animaux sont très appréciés par les enfants, comme le Croc-Croc de Maped et sa tête de lapin ou celui en forme de panda de la même marque », constate Adrien Peyroles Et celui en forme de mappemonde fait partie des incontournables. Quant au matériel de géométrie : « Les modèles incassables sont toujours bien positionnés. Les parents veulent éviter d’en racheter tous les 3 mois », note Nadège Helary. Des achats raisonnés, décidement très tendance.