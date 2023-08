Pour tenter de faire face aux températures caniculaires, la ville de Montpellier a mis en ligne deux cartes interactives. Dans l’une, on retrouve les points d’eau potable accessibles gratuitement la journée, ou encore les sanitaires avec des points d’eau potable. Mais aussi les lieux les plus frais, comme les musées ou les piscines. Ou les fontaines, très nombreuses à Montpellier et qui bénéficient elles aussi de pages dédiées sur le site de la ville.

Les parcs de la ville figurent également sur cette infographie et sont référencés selon leur exposition à la chaleur avec un code couleur. Les jardins du Peyrou forment ainsi l’un des endroits les plus ombragés de la ville, contrairement au square Planchon par exemple (en plus d’être l’un des moins bien fréquentés…) En revanche, les lieux privés, et notamment les centres commerciaux, ne se trouvent pas sur cette carte consacrée aux lieux publics.

Ouverture d’une salle climatisée pour les SDF

La seconde carte concerne les points d’eau accessibles de nuit ou encore les quelques parcs ouverts après la tombée du jour, comme le jardin du champ de Mars ou l’esplanade de l’Europe, à Antigone.

Ces deux cartes complètement un dispositif plus global, notamment pour les personnes âgées et les sans domicile fixe. La salle la salle Pelloutier, dans le quartier Antigone, est ouverte de 11 heures à 21 heures, sans discontinuer. Elle sera ouverte jusqu’à mardi, a minima. Elle le restera tant que Montpellier sera touchée par l’épisode de vigilance orange de canicule. La salle, climatisée, est équipée de box pour permettre aux SDF qui en possèdent de s’y rendre avec leurs chiens.