Un militaire français tué lors d’une opération en Irak

L’Elysée a annoncé la mort d’un militaire français en Irak ce lundi. L’homme aurait été tué dimanche lors d’un « exercice opérationnel ». D’après la présidence de la République, le militaire « participait à une mission d’instruction des forces armées irakiennes ». Nicolas Latourte était membre du 6e régiment du génie d'Angers. « Il a perdu la vie dans l’accomplissement de sa mission », a déclaré sur X (anciennement Twitter) le président Emmanuel Macron. « L'adjudant Latourte a été mortellement blessé en marge d'un exercice d'entraînement au combat en zone urbaine. Il a été pris en charge immédiatement et transféré par hélicoptère vers un hôpital militaire d'Erbil où l'équipe médicale a constaté son décès », a fait savoir le ministère des Armées. « La Nation s’associe à la peine immense de leurs familles et frères d’armes des 19e et 6e régiments du génie », a ajouté le chef de l’Etat, en référence à la mort récente d’un autre militaire tricolore.

Nicolas Latourte était déployé en opération extérieure depuis le 21 mai 2023 au sein de l'opération Chammal. Il contribuait « à la formation de nos partenaires irakiens dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs », a précisé l'état-major.

Un autre militaire français tué en Irak il y a quelques jours

Vendredi soir, le président avait annoncé le décès d’un soldat français, tué dans un accident de la route en Irak où il « participait à une mission d’instruction des forces armées irakiennes ». Le sergent Baptiste Gauchot était membre du 19e régiment du génie. « Le chef de l’État réaffirme son soutien au peuple et aux autorités irakiennes et la détermination de la France à continuer d’œuvrer à leurs côtés pour l’instruction de leurs forces de sécurité qui luttent contre le terrorisme », avait déclaré le président de la République. Un second militaire avait été gravement blessé dans l’accident et pris en charge dans un hôpital militaire de Bagdad.