YouTube va supprimer des vidéos contenant de la désinformation médicale

Après avoir ciblé les vidéos complotistes démontrant la soi-disant inefficacité des vaccins et les contenus remettant en cause la pandémie de Covid-19, YouTube souhaite aller plus loin dans sa lutte contre la désinformation médicale. Dans un billet posté la semaine dernière et repéré par France Inter, la plateforme de partage de vidéos fait savoir qu’elle veut définir un cadre légal « consistant à supprimer les contenus extrêmement préjudiciables tout en garantissant un espace de débat et de discussion ». « YouTube n’est pas une plate-forme de diffusion d’informations susceptibles de nuire aux personnes », préviennent Garth Graham et Matt Halprin, auteurs du post et salariés de YouTube.

Le géant américain vise notamment les vidéos encourageant des méthodes de soins alternatives sans preuves scientifiques citant l’exemple de « la promotion du chlorure de césium comme traitement du cancer ». Les vidéos traitant du cancer seront visiblement les plus scrutées. Dans leur post, les deux responsables de YouTube expliquent que les personnes en quête de réponses sur cette maladie doivent trouver un contenu de grande qualité de la part de sources médicales crédibles.

« L’ail guérissant du cancer »

YouTube annonce la suppression « dès maintenant et pendant les prochaines semaines » de contenus faisant la promotion des traitements prouvés comme inefficaces ou dangereux ou qui incitent les malades à suivre leur traitement médical. Les deux auteurs citent notamment les exemples de « l’ail guérissant le cancer » ou « de la vitamine C à la place de la radiothérapie ».

La plateforme pourrait s’attaquer aux contenus de son membre Thierry Casasnovas, qui réunit près de 600.000 abonnés sur sa chaîne de « vulgarisation » proposant « une approche plus naturelle ». Adepte du crudivorisme, celui qui est parfois décrit comme un « gourou » a été mis en examen en mars notamment pour « exercice illégal de la médecine ». Avant même la médiatisation de ses déboires judiciaires, l’homme faisait l’objet de plus de 600 signalements.