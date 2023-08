08h50 : Déjà plus de 41 degrés enregistrés dimanche

Cette vague de chaleur annoncée comme « durable et intense » va générer des températeurs maximales entre 35 et 39 degrés ce lundi avec des pointes « jusqu’à 41 degrés » selon les prévisionnistes. Dimanche, 41,3 degrés ont été relevés à Cadenet, dans le Vaucluse. Et la situation risque de perdurer. « Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi », prévient Météo France.