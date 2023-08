Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Depuis ce lundi, la Charente-Maritime est à son tour placée en vigilance orange canicule portant à 50 le nombre des départements concernés. Les températures resteront donc très élevées dans l’Hexagone avec une chaleur qui s’intensifiera encore sur la moitié sud jusqu’au centre du pays. Surtout, selon Météo-France, la journée pourrait ne pas être la plus chaude de la semaine car « le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi ». « Certains records absolus risquent d’être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus. La durée et l’intensité de cet épisode pourraient nécessiter une évolution de la vigilance vers une aggravation, surtout sur Drôme/Ardèche (voire le Vaucluse et le Gard) », d’après l’établissement public qui précise toutefois que « cette éventualité demande encore à être confirmée ».

La tournée de Volodymyr Zelensky au Danemark et aux Pays-Bas dimanche aura été particulièrement fructueuse. Alors que Kiev réclame inlassablement depuis le début de l’invasion russe des avions occidentaux pour combattre les forces de Moscou, largement supérieures à ce stade, le président ukrainien a reçu de Copenhague et d’Amsterdam la promesse de la livraison d’un total de 61 avions de combat américain F-16. Le chef de l’Etat a d’ailleurs salué dimanche soir la décision « historique » de Copenhague et d’Amsterdam, prise deux jours après le feu vert américain sur le sujet.

Dans la course pour gagner la présidentielle américaine en 2024, Donald Trump veut tracer sa route sans se confronter aux autres prétendants de son propre camp. L’ancien président américain a en effet confirmé dimanche qu’il ne participera pas aux débats des primaires du Parti républicain, dont le premier a lieu mercredi. « Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j’ai exercé » a-t-il notamment affirmé sur sa plateforme Truth Social. « JE NE PARTICIPERAI DONC PAS AUX DÉBATS ! », a-t-il ajouté, affirmant bénéficier de 62 % des intentions de vote aux primaires républicaines, soit 46 points d’avance sur son rival le plus sérieux, le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Malgré sa forte avance dans les sondages, des proches du milliardaire craignent toutefois que ses rivaux ne profitent de son absence pour lancer une dynamique.