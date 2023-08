La vigilance orange canicule a été étendue et concernera dimanche 49 départements au total sur une large moitié sud en allant du Bas-Rhin jusqu’à la Gironde, contre 28 départements pour la journée de samedi, a annoncé Météo-France. « Demain dimanche, les températures seront encore en petite hausse atteignant généralement 35 à 38°C sur le sud du pays, parfois 39°C, et pouvant dépasser les 40°C sur la basse vallée du Rhône », prévient l’établissement public dans son bulletin publié samedi après-midi, faisant ainsi passer 21 départements supplémentaires en vigilance orange.

🔶 49 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/NK6p3cfrCy — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 19, 2023



Météo-France a également placé 13 départements en vigilance jaune canicule pour la journée de dimanche. Il s’agit de départements limitrophes de ceux en vigilance orange, ainsi que Paris et sa petite couronne. Samedi vers 15 heures, Météo-France observe que « les températures sur les départements en orange sont généralement comprises entre 30 et 35 degrés sur le sud-ouest, 32 à 37 degrés sur le quart sud-est du pays, localement 38 en pointe ».

A l’échelle du pays, cet épisode s’annonce comme le plus chaud de l’été 2023, également comme l’un des plus tardifs avec un tel niveau d’intensité. Pour la suite, « les fortes températures se maintiennent jusqu’en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions. Ensuite, une baisse des températures est prévue à partir de jeudi. Tout cela restant à confirmer », prévoit Météo-France.