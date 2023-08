Pas de droit au blasphème en Birmanie. Un Suisse du nom de Didier Nusbaumer, 52 ans, a été interpellé le 8 août après avoir diffusé en juillet sur YouTube et TikTok un film qui « peut heurter la moralité et la dignité des moines bouddhistes », a annoncé la junte birmane dans un communiqué ce vendredi.

Dans un film de 75 minutes, « une jeune femme a utilisé des mots vulgaires et insultants contre la culture et la tradition des bouddhistes en portant atteinte aux bonnes vertus des moines », poursuivent les autorités. Treize autres personnes associées à ce film et qui « ont agi sans précaution (…) pour saper la moralité et la dignité » des moines ont également été arrêtées. « Des actions seront prises contre les personnes arrêtées », a assuré la junte, sans préciser si Didier Nusbaumer avait été placé en détention.

La Suisse « est en contact avec les autorités compétentes »

Les diplomates suisses en poste en Birmanie sont en contact avec les autorités locales après l’arrestation de leur ressortissant suisse. « Le DFAE [le Département fédéral des Affaires étrangères] est au courant de cette affaire. Des vérifications sont en cours. La représentation suisse locale est en contact avec les autorités compétentes », a indiqué samedi dans un courriel une porte-parole interrogée par l’AFP. Le DFAE n’a donné aucune autre information.

Le bouddhisme joue un rôle clé en Birmanie, pays à majorité bouddhiste où les moines et les prières font partie intégrante de la vie quotidienne. En 2016, un tribunal a condamné un touriste hollandais à trois mois de travaux forcés pour avoir offensé la religion en débranchant une enceinte qui diffusait un sermon bouddhiste tard dans la nuit.