Canicule EN DIRECT : La chaleur progresse ce samedi, 39 °C attendus localement dans le Sud-Est…

09h22 : Les prévisions de températures de ce samedi

Les températures minimales seront à la hausse par rapport aux jours précédents, soit pas moins de 20 à 23 °C en général, selon Météo France. Les maximales atteindront samedi 34 à 38 °C entre Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, Paca et Corse, ainsi que dans le Sud-Ouest. Les 39 °C seront atteints en basse vallée du Rhône, par où transiteront un grand nombre d’automobilistes, et entre 30 et 34 °C sur le reste du pays.

Le mercure sera particulièrement élevé à Montélimar (38 °C), Lyon, Avignon et Albi (37 °C), Toulouse, Carcassonne et Annecy (36 °C) et Mâcon, Montluçon et Agen (35 °C).

Pour rappel, une canicule ne se définit pas sur des pics de chaleurs mais sur « un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée (au moins 3 jours) », rappelle Météo-France sur son site.