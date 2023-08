Impossible de se lancer dans une série sur les campings en France, sans passer par Les Flots Bleus. Archétype du camping à l’ancienne, même s’il revendique aussi sa propre marque de fabrique, Les Flots Bleus, créé en 1966 au pied de la dune du Pilat sur le bassin d’Arcachon, c’est bien entendu LE camping du film éponyme incarné par Patrick Chirac, alias Franck Dubosc.

Le camping Les Flots Bleus au pied de la dune du Pilat sur le bassin d'Arcachon. - Mickaël Bosredon

Mais, un an après les terribles incendies qui ont marqué la Gironde, et détruit partiellement ou totalement les campings de la dune du Pilat, l’ambiance n’est pas encore revenue complètement à la fête, et les esprits restent marqués. « On a tout perdu en trois heures, se souvient le directeur des Flots Bleus Franck Couderc. C’est une catastrophe sans précédent, et cela a été un drame absolu pour les salariés, les propriétaires et moi-même. »

« Cela fait froid dans le dos de voir comment le paysage a été bouleversé »

Les équipes ont cependant rapidement retroussé leurs manches pour « tourner la page ». « On s’est lancé le pari un peu fou de rouvrir comme chaque année au début du printemps, et le pari a été tenu puisque nous avons été les premiers des cinq campings de la dune à rouvrir, dès le 3 avril. »

Franck Couderc, directeur du camping de la dune-Les Flots Bleus, au pied de la dune du Pilat. - Mickaël Bosredon

Bien sûr, après des dégâts évalués entre huit et dix millions d’euros, le site est loin d’avoir retrouvé toute sa superbe. Et devra encore patienter avant de présenter son nouveau visage post-incendie. L’établissement est notamment toujours dans l’attente des permis de construire pour réinstaller ses logements en dur. Des toilettes mobiles remplacent provisoirement les sanitaires détruits. Surtout, le camping souffre de la disparition de nombreux arbres. « On manque d’ombre, reconnaît Franck Couderc, on a essayé des aménagements pour y remédier, mais c’est compliqué. »

« On s’attendait à ce que ça ait changé, mais on ne va quand même pas se plaindre parce qu’il n’y a plus d’ombre, c’est compréhensible », estime Léa. Cette jeune Normande est une habituée des lieux, puisque c’est son quatrième séjour en cinq ans.

Léa, une habituée du camping Les Flots Bleus, apprécie le cadre mais aussi l'ambiance et les animations. - Mickaël Bosredon

« 2022 est la seule année où nous ne sommes pas venus… Le hasard, poursuit-elle. C'était important de revenir dès cette année, ne serait-ce que pour les soutenir. Cela nous a cependant fait froid dans le dos de voir comment le paysage a été bouleversé. »

« La dune fait 90 % du boulot »

Les vacanciers rencontrés ce jeudi se montrent tout aussi compréhensifs par rapport au manque d’aménagement. « Il y aura toujours des mécontents, mais on a œuvré pour offrir un maximum de confort aux clients, et tous les jours nous recevons des messages de soutien », assure Franck Couderc. Et quand on demande aux mêmes clients pourquoi ils ont choisi Les Flots Bleus, tous désignent la dune du Pilat, qui se dresse majestueusement au pied du camping.

Le camping Les Flots Bleus bénéficie d'un accès direct à la dune du Pilat. - Mickaël Bosredon

« La dune fait 90 % du boulot », reconnaît Franck Couderc. Même si son pouvoir d’attraction n’est pas sans poser d’autres problèmes. « On reçoit de nombreux messages nous accusant de ne pas être gentils, car nous sommes obligés d’éconduire ceux qui essayent de traverser le camping pour monter la dune, explique Franck Couderc. Il y a tellement de monde que j’ai même dû embaucher un agent de sécurité, présent chaque après-midi. On n’aime pas faire la police, mais il faut préserver la tranquillité de ceux qui ont payé leur séjour. »

« Le film a redonné le goût du camping aux gens »

Mais il n'y a pas que la dune. Léa dit aussi apprécier « l’ambiance du camping, et les animations ». « Notre philosophie est que tous les campeurs peuvent se retrouver ici, détaille le directeur. Sur un petit périmètre il peut y avoir deux mobil-homes, une tente et un camping-car. On veut ce mélange-là, c’est le principe du camping. » Un principe que certains trouvent toutefois onéreux. « Un emplacement en tente pour dix jours, c'est de l'ordre de 500 euros pour six personnes, ça reste accessible, car on peut bénéficier de la piscine, des animations, du mini-club, de la dune… Les locations en dur sont un peu plus cher [compter 1.000-1.200 euros pour une semaine en mobil-home], mais il y en a pour toutes les bourses. »

La dune, l'ambiance... Et le film Camping participe-t-il aussi au succès de l'établissement ? « Il n’a pas généré davantage de chiffre d’affaires, soutient Franck Couderc, en revanche il a apporté de la notoriété, car les gens s’arrêtent pour prendre des photos. Surtout, le film a redonné le goût du camping aux gens. »

« Les plantations vont donner un nouvel aspect au camping »

Le camping devra-t-il d'ailleurs se réinventer, face au risque incendie ? Pas vraiment, estime Franck Couderc, qui estime « déjà prendre en compte » cet élément depuis des années. Des changements vont toutefois être opérés. « Nous espérons obtenir notre permis d’aménagement en octobre, annonce le directeur. Dès lors, nous démarrerons les plantations pour ne pas perdre de temps. Nous partirons sur un mélange chênes-pins, le chêne ayant manifesté une meilleure résistance aux incendies. Cela va donner un aspect complètement nouveau au camping. Les murettes en parpaings seront remplacées par des murettes en bois pour une meilleure intégration. Et nous sommes en train de nous équiper de luminaires photovoltaïques et de systèmes avec récupération d’eau, pour être plus vertueux ».

Pour le reste, « nous repartons sur une construction à l’identique, prévient Franck Couderc. Les surfaces resteront les mêmes, avec environ 240 emplacements, dont une cinquantaine de logements durs. » Car il n’est pas question de perdre « l'état d’esprit famille et convivial » de ce camping historique de la dune du Pilat.